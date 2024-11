Kena Mobile: solo 4,99€ al mese per la nuova offerta piena di giga

Continuano a far gola le offerte prodotte dai gestori virtuali, ai quali pian piano si sono presi l’intero mondo della telefonia mobile. Un tempo non erano molto valutati da chi voleva cambiare operatore ma oggi ricadono tra le prime scelte. È un chiaro esempio Kena Mobile, provider virtuale di TIM che ora mette in gioco tutto con una nuova offerta.

Si chiama “4,99 Smart 100” e si distingue per il prezzo contenuto e alcuni vantaggi esclusivi che rendono l’attivazione particolarmente conveniente.

Kena Mobile: ecco la “4,99 Smart 100”, i dettagli

Con “4,99 Smart 100” si possono avere ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili italiani;

verso tutti i numeri fissi e mobili italiani; 200 SMS inclusi;

inclusi; 100 GIGA di traffico dati in 4G con velocità massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload.

Il tutto a un costo mensile di 4,99 euro. A rendere questa promozione ancora più allettante è la totale assenza di spese iniziali. Gli utenti infatti possono attivare il tutto senza costi aggiuntivi, ottenere una scheda SIM gratuitamente e avere anche il primo mese gratis.

Inoltre, l’offerta include 7 GIGA utilizzabili in roaming in Europa, per restare connessi anche durante i viaggi.

Kena Mobile rende disponibile questa nuova soluzione solo per coloro che arrivano da Iliad o dai gestori virtuali. Nulla da fare dunque per chi vuole procedere ad attivarla passando da Vodafone, TIM o WindTRE. Per l’attivazione, è possibile procedere direttamente online sul sito ufficiale di Kena Mobile o recarsi presso uno dei rivenditori autorizzati.

Con questa proposta, Kena Mobile si conferma un’opzione interessante per chi desidera tariffe economiche senza sacrificare la qualità del servizio, garantita dalla rete TIM. Il costo mensile ridotto, unito al primo mese gratuito e ai costi di attivazione azzerati, rende “4,99 Smart 100” una scelta ideale per chi è alla ricerca di un piano affidabile e vantaggioso. Tutti i dettagli sono dunque disponibili sul sito ufficiale dell’azienda.