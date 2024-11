Kena Mobile lancia Promo Rush 130: primo mese gratis e 230 GB

Kena Mobile presenta una nuova promozione dedicata agli utenti in arrivo da Iliad e da altri operatori virtuali. Si tratta di “Promo Rush 130”, un’offerta che punta a offrire tanti vantaggi a un costo competitivo di 6,99€ al mese, con il primo mese gratuito.

Kena Mobile: i contenuti della sua Promo Rush 130

La “Promo Rush 130” include il meglio e peraltro costa molto poco. Si tratta probabilmente dell’offerta mobile ideale per tantissimi utenti che sono alla ricerca di risparmio, qualità e quantità. Ecco i contenuti:

Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 200 SMS;

130 GB di traffico dati in 4G, che diventano 230 GB grazie a 100 GB in omaggio per chi attiva il servizio di Ricarica Automatica.

La navigazione avviene su rete 4G, con velocità fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, garantendo prestazioni ottimali per la maggior parte degli utilizzi.

Normalmente, l’attivazione della promo ha un costo una tantum di 3€, ma questa spesa può essere evitata semplicemente acconsentendo alla ricezione di comunicazioni commerciali. Un’opzione vantaggiosa per chi vuole accedere all’offerta senza costi extra.

La promozione è riservata a chi decide di effettuare la portabilità del numero passando a Kena Mobile da Iliad o da altri operatori virtuali. L’attivazione può essere effettuata online, tramite il sito ufficiale di Kena Mobile, o nei negozi autorizzati.

Con il primo mese gratuito e 230 GB di traffico dati (inclusi i 100 GB extra con la Ricarica Automatica), questa offerta rappresenta una soluzione completa e conveniente per chi cerca una tariffa ricca di vantaggi.

Se sei alla ricerca di un piano economico con un ampio pacchetto di Giga, questa proposta di Kena Mobile potrebbe essere quella giusta. Passare a Kena è semplice e permette di iniziare a risparmiare sin da subito. Una volta sottoscritta l’offerta, tutto risulterà molto semplice, a partire dall’attivazione fino ad arrivare alla gestione mediante l’applicazione ufficiale.