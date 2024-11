Google Maps può aiutare i ladri a rubare le auto: ecco come proteggerti

Ad oggi l’applicazione perfetta per andare in giro per il mondo senza sbagliare neanche una strada o un vicolo è certamente Google Maps. Si tratta di un’applicazione completa che oggi milioni di persone utilizzano anche per scoprire ristoranti, per trovare un bar, un distributore di carburante e molti altri punti di interesse. In pochi però sanno che proprio Google Maps potrebbe aiutare involontariamente i ladri a scegliere il loro prossimo obiettivo, il tutto mediante la funzione Street View.

Come i ladri usano Google Maps per designare le loro vittime

Secondo l’analista della sicurezza Daniel Linskey, i criminali organizzati stanno sfruttando Google Street View per osservare le case. Analizzano immagini ad alta risoluzione per valutarne il valore, individuare punti deboli nei sistemi di sicurezza e persino identificare ingressi e uscite. L’integrazione di Street View in Google Maps (dopo l’eliminazione dell’app dedicata) rende questo strumento accessibile a chiunque.

Grazie alla possibilità di zoom, i ladri verificano la presenza di telecamere alla porta d’ingresso o sistemi di sicurezza avanzati prima di prendere di mira una proprietà. Come sottolinea Linskey, “La tecnologia sta migliorando sempre di più, e i criminali la usano per diventare sempre più abili“.

Come oscurare la tua proprietà su Google Maps

Per proteggere la propria privacy, Google Maps offre la possibilità di oscurare immagini di case, automobili o persino volti presenti su Street View. Tuttavia, questa funzione è disponibile solo nella versione desktop del sito.

Passaggi per oscurare la tua casa

Apri il sito di Google Maps su un computer; Digita il tuo indirizzo e in seguito seleziona l’immagine Street View su cui vuoi segnalare un problema; Clicca sui tre puntini verticali in alto a sinistra dell’immagine e scegli la voce “Segnala un problema” per indicare quello che vuoi oscurare; Nella pagina “Segnala un’immagine inappropriata” posiziona il riquadro rosso sulla parte che desideri oscurare; Puoi richiedere l’oscuramento di una casa, della targa di un’auto o persino di un volto catturato dalle telecamere di Street View.

Ricorda che una volta oscurata, l’immagine resterà tale in modo permanente.