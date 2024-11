Google sta integrando sempre di più Gemini all’interno dei suoi servizi. Dopo aver introdotto miglioramenti importanti in Files e ideato la funzionalità di interazione con Gemini su YouTube, l’attenzione si è ora focalizzata su Gemini Live. Ovvero l’applicazione che permette di conversare in tempo reale con l’intelligenza artificiale. L’obiettivo principale di Google è rendere tale applicazione ancora più intuitiva e semplice da utilizzare. Ciò ottimizzando la gestione delle conversazioni in corso.

Gemini Live si aggiorna ulteriormente

Al momento, quando l’app è attiva in background, l’unico modo per interrompere la modalità Live è utilizzare un pulsante presente nella notifica. Per qualsiasi altra operazione, è necessario aprire l’applicazione e accedere all’interfaccia principale. Con il nuovo aggiornamento, Google intende introdurre importanti migliorie. La notifica di Gemini Live sarà arricchita con nuovi pulsanti. Quest’ultimi permetteranno di mettere in pausa e riprendere la chat.

Inoltre, il pulsante attuale per terminare la modalità Live sarà sostituito da un più intuitivo pulsante “Riattacca”. Tale novità offrirà agli utenti un controllo più chiaro e immediato sulle interazioni con l’AI. Anche l’icona di Gemini nella barra di stato subirà modifiche. Al posto del simbolo attuale, apparirà un’icona che rappresenta una chiamata in corso. Quest’ultima sarà accompagnata da un timer. Tale cambiamento fornirà un feedback visivo più dettagliato sullo stato di utilizzo dell’app.

Suddetta novità sono state scoperte grazie a un’analisi del codice dell’app Google effettuata da Android Authority. Anche se non è ancora stata annunciata una data ufficiale per il rilascio dell’aggiornamento, i cambiamenti nel codice suggeriscono che Google è già a lavoro per migliorare l’esperienza utente con l’integrazione di Gemini Live nell’ecosistema Android.

Si tratta di opzioni davvero utili per tutti gli utenti che desiderano accedere ad un’esperienza innovativa e all’avanguardia. Con le nuove funzioni con intelligenza artificiale i dispositivi dotati di Gemini Live diventano sempre più interattivi anche nelle attività quotidiane.