Amazon riserva una piacevole sorpresa a tutti gli utenti che stavano aspettando il momento giusto per acquistare un Apple iPhone 16, è infatti disponibile uno sconto da non perdere sull’acquisto di uno smartphone davvero eccellente, nonché tra i più completi in circolazione.

Nel momento in cui decidete di avvicinarvi ad un prodotto di questo tipo, dovete prima di tutto sapere che la memoria interna non è espandibile, ciò sta a significare che se andrete ad acquistarlo da 128GB, tale quantitativo resterà fisso a tempo indeterminato. Le dimensioni del prodotto non sono eccessive, raggiungendo per la precisione 147,6 x 71,6 x 7,8 millimetri di spessore, con un peso che si aggira attorno ai 170 grammi.

Ricevete le offerte Amazon Black Friday, con i codici sconto gratis e le offerte speciali, direttamente sul vostro smartphone iscrivendovi al canale Telegram dedicato.

Apple iPhone 16: la promozione su Amazon è da pazzi

La promozione attivata su Apple iPhone 16 è assolutamente da non perdere, infatti in questi giorni Amazon ha abbassato di quasi 80 euro il prezzo originario di listino di 979 euro, per uno degli smartphone più desiderati ed attesi degli ultimi anni. Il modello di cui vi stiamo raccontando nell’articolo può essere acquistato con un pagamento complessivo di soli 899 euro, ricordando che è perfettamente sbrandizzato, ovvero gli aggiornamenti di sistema verranno rilasciati dal produttore, e non dall’operatore telefonico. Eccovi il link d’acquisto.

Le specifiche tecniche di questo smartphone sono assolutamente da primo della classe, essendo rappresentate da processore A18 di ultima generazione, con 8GB di RAM e appunto 128GB di memoria interna. Tutto a muovere un ampio display da 6,1 pollici di diagonale, che può raggiungere risoluzione 1179 x 2556 pixel, con densità di 460 ppi, super Retina XDR OLED ed un refresh rate a 60Hz, che nasconde anche protezione Ceramic Shield, contro urti e graffi di vario genere. Senza problemi nemmeno il comparto fotografico, con due sensori nella parte posteriore.