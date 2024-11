Importantissima nel nostro telefono è sicuramente la durata della batteria, la quale si esaurisce molto velocemente nell’arco della giornata. Uno degli obiettivi principali di Android 15 sui Pixel è quello dell’ottimizzazione della ricarica.

Funzionalità che si svelerà sicuramente come qualcosa di davvero utile per la ricarica dei nostri smartphone.

Android 15, una nuova funzionalità?

Tornando verso lo scorso 12 novembre, Google ha rilasciato la beta 1 di Android 15 tramite l’avvio del secondo ciclo di sviluppo intermedio su tutti i Pixel che erano compatibili.

Quando si è parlato delle varie novità dell’aggiornamento, si è sottolineato che nella versione più recente in anteprima avesse rimosso la funzionalità Ottimizzazione ricarica. Quest’ultima nelle ultime ore è ritornata sui Pixel.

La nuova Ottimizzazione ricarica consente ai vari utenti di scegliere tra la ricarica adattiva o limita a 80%. La prima quale raggiunge il 100% di ricarica tramite le abitudini dell’utente. La seconda invece va incontro ad una limitazione di percentuale per avere una batteria più longeva nel tempo.

Questa funzionalità è da poco stata resa disponibile per tutti gli utenti che seguono la beta 1 di Android 15 QPR2 sui loro Pixel. Questo è possibile perché la disponibilità della funzionalità è gestita da “flag”, dove quest’ultimi sono controllati da Google lato server.

Puntando il nostro sguardo verso il prossimo mese, con il rilascio ufficiale di Android 15 QPR1 e del famoso Pixel Drop di dicembre 2024, Ottimizzazione ricarica dovrebbe trovare la sua disponibilità sul canale stabile.

Per poter ricevere le varie versioni in anteprima del secondo ciclo di sviluppo intermedio di Android 15 e non avete mai tentato di partecipare al programma beta, basterà per prima cosa raggiungere la pagina specifica al programma Android Beta. In seguito bisogna individuare la sezione “I tuoi dispositivi idonei” e cliccare su “Registra”.

Dopo questa serie di passaggi, il vostro smartphone sarà registrato e riceverà la versione in anteprima di Android 15 QPR2, come un normale aggiornamento svolto tramite OTA.