Realme ha realizzato uno smartphone molto interessante soprattutto per le sue qualità poiché potrà competere con i top di gamma delle altre aziende. Il nome di questo dispositivo è Realme GT 7 Pro e verrà presentato ufficialmente il 26 novembre. Le novità riguardano soprattutto display, intelligenza artificiale, sistema operativo e fotocamere. Intanto si può sbirciare tra le caratteristiche tecniche pubblicate per attirare l’ attenzione del pubblico.

Grazie a questo dispositivo, ci saranno dei nuovi elementi da valutare per quanto riguarda la proporzionalità qualità-prezzo. Infatti se vediamo dalla scheda tecnica, possiamo notare che le novità introdotte faranno aumentare anche il prezzo di vendita. Possiamo immaginare quindi che probabilmente sarà molto elevato anche perché troviamo delle novità che lo rendono uno dei top do gamma del marchio. Quindi ecco le caratteristiche tecniche del nuovo modello.

Realme, le nuove caratteristiche includono anche l’ AI

Il Realme GT 7 Pro avrà in dotazione un display OLED Samsung Eco da 6,78″ curvo sui quattro lati. Avrà un refresh rate da 120 Hz un campionamento del tocco a 2,600 Hz, un dimming PWM a 2.160 Hz, un gamut DCI-P3 Wider 120%, un supporto HDR10+ e Dolby Vision. Dal punto di vista della CPU abbiamo lo Snapdragon 8 Elite AI di Qualcomm con funzionalità integrate di intelligenza artificiale che aggiunge altre funzioni al dispositivo. Il sistema operativo è l’ interfaccia Realme UI 6.0 con personalizzazione delle icone, avvisi live per aggiornamenti in tempo reale e un trasferimento file più veloce. Per quanto riguada le fotocamere avremo una 50 MP principale, una 50 MP tele periscopica, una 8 MP ultra grandangolare e una fotografia subacquea a 360°.

Il Realme GT 7 Pro sarà presentato ad un prezzo di 999,99 euro per la versione da 12/256 GB e 1099,99 euro per la versione da 12/512 GB. Con queste novità i prezzi sono più che ragionevoli che faranno concorrenza alle atre case produttrici. Non resta che aspettare la presentazione ufficiale del 26 novembre.