Apple si prepara alla presentazione di MacBook Pro con schermi OLED. A tal proposito, TrendForce, società di ricerca taiwanese, ha presentato un nuovo report. Secondo quest’ultimo il gigante di Cupertino starebbe sollecitando i suoi fornitori di pannelli ad aumentare gli investimenti per la produzione di display OLED. Nello specifico quelli progettati appositamente per laptop. Ciò rappresenta un segnale importante, ma è importante ricordare che è necessario del tempo. Il lancio, infatti, non è imminente.

Apple lancia i nuovi MacBook

Le previsioni di TrendForce confermano le indiscrezioni precedenti. I MacBook Pro con display OLED potrebbero vedere la luce tra il 2026 e il 2027. Si tratta di una finestra temporale ancora lontana, ma che segna un chiaro impegno di Apple verso tale tecnologia. Quest’ultima è in grado di offrire un’esperienza visiva maggiormente avanzata. Ciò rispetto agli attuali pannelli mini-LED.

Tra i fornitori principali, si prevede che LG e Samsung ricopriranno un ruolo chiave per i display OLED dei futuri MacBook Pro. Ma le novità non si fermano qui. Oltre al nuovo schermo, si parla di importanti cambiamenti nel design. I nuovi laptop potrebbero essere ancora più sottili e leggeri. Inoltre, potrebbero presentare un incremento importante delle prestazioni grazie a nuove soluzioni hardware.

Nel frattempo, chi necessita di un MacBook Pro professionale non deve preoccuparsi o attendere il debutto degli OLED. I recenti modelli con chip M4, M4 Pro e M4 Pro Max offrono già prestazioni straordinarie. Quest’ultime li posizionano ai vertici del mercato. Inoltre, il pannello mini-LED rimane un’ottima scelta. Con la finitura opzionale Nanotexture, disponibile al costo aggiuntivo di 170 euro, gli attuali display garantiscono una riduzione significativa dei riflessi. Dettaglio particolarmente utile per chi lavora in ambienti fortemente illuminati.

Apple continua a investire per innovare i suoi dispositivi. Ciò senza trascurare l’attuale offerta, che rimane competitiva e adatta alle esigenze di professionisti e creativi. Con l’arrivo degli schermi OLED, l’azienda si prepara a ridefinire ancora una volta gli standard del settore.