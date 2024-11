Il Black Friday di Amazon rappresenta la migliore occasione per riuscire a mettere le mani sui prodotti di maggior successo a prezzi veramente concorrenziali, tra le tante categorie coinvolte, possiamo anche trovare quella legata alle friggitrici ad aria, dove spicca sicuramente Philips, azienda capace di ritagliarsi negli anni una buonissima fetta di mercato.

In questi giorni su Amazon potete approfittare di una promozione davvero più unica che rara, attivata direttamente sul modello HD9285/90, una friggitrice ad aria della Serie 5000, con capacità complessiva di 7,2 litri (1,4kg), e perfettamente adatta anche per una famiglia di 4 persone. Viene definita 16-in-1, per la sua capacità di garantire accesso ad oltre 16 modalità di utilizzo differenti, con collegamento diretto alla rete internet tramite il WiFi di ultima generazione.

Friggitrice ad aria Philips: una promozione inattesa su Amazon

Una spesa davvero molto più ridotta di quanto avremmo mai pensato per l’acquisto di questa friggitrice ad aria di ultima generazione, poiché oggi può essere acquistata con un esborso finale di soli 129 euro, contro i 199 euro previsti originariamente di listino. Lo sconto di 70 euro viene applicato in modo completamente automatico da Amazon, ed è a piena disposizione di ogni utente, senza differenze particolari. Completate l’ordine qui.

Dalla classica forma quasi cilindrica, la friggitrice ad aria è realizzata con il giusto mix tra plastica e metallo, per fornirgli un’estetica sicuramente accattivante, nonché bella da vedere e toccare. Il sistema di controllo concentra la propria attenzione direttamente nella parte anteriore, con un’area di sensibilità con pulsanti soft-touch da premere per accedere tranquillamente a tutte le funzioni di cui vi abbiamo parlato in precedenza. La cottura avviene sfruttando la tecnologia Rapid Air, che sfrutta il ricircolo dell’aria interno, per raggiungere la massima temperatura e croccantezza, senza l’apporto di olio.