A quanto pare, Sony ora ha deciso di fare sul serio, la nota azienda giapponese sta infatti migliorando da tempo il proprio ecosistema di gioco e ha deciso di introdurre un aggiornamento che probabilmente costituirà uno step fondamentale dal quale tutto ripartirà, l’app date in questione riguarda PlayStation Portal e introduce la tanto attesa possibilità di giocare i titoli PS 5 in cloud, il dispositivo in questione infatti, appena rilasciato consentiva soltanto lo streaming via Wi-Fi di una PlayStation 5 presente all’interno dell’abitazione, cose che ovviamente rendeva comodo giocare quando non si aveva voglia di accendere il televisore e di starci seduti davanti, ma che ovviamente costituiva allo stesso tempo una grande limitazione.

Ora cambia tutto

Ebbene d’ora in avanti non sarà più così, la funzione è in fase di rilascio proprio mentre leggete questo articolo e sarà disponibile per gli utenti abbonati al PlayStation Plus Premium, sarà infatti possibile giocare in cloud tutti i titoli presenti all’interno del catalogo e Sony specifica che per lo streaming in 720P sarà necessaria una connessione con velocità minima di 7 Mb per secondo mentre per giocare in 1080P il requisito salirà a 13 Mb per secondo, in più l’azienda aggiunge che in questa fase iniziale non sarà possibile sfruttare funzioni come le Prove Gioco, la chat vocale di gruppo, gli inviti per alcuni giochi, l’audio 3D e le microtransazioni in-game, in più, non sarà possibile giocare ai titoli in retro compatibilità per PS4 e PS3.

Ovviamente la funzionalità è attualmente in fase di test e verrà messa alla prova anche in Italia per poi venir lanciata ufficialmente e messa a disposizione di tutti gli utenti che rispettano i requisiti necessari per utilizzarla, senza alcun dubbio si tratta di un passo importante ma allo stesso tempo obbligato per poter rendere il prodotto in questione decisamente più smart e dargli un senso molto più evidente rispetto a quanto non fosse precedentemente, probabilmente si tratta di una risposta da parte di Sony ai recenti miglioramenti introdotti da Microsoft per quanto riguarda Xbox.