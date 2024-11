Le ultime innovazioni di Samsung ISOCELL promettono di rivoluzionare il design e le prestazioni delle fotocamere per smartphone. Tra le tecnologie più interessanti vi è ALoP (All Lens on Prism). Una soluzione compatta progettata per superare i limiti delle tradizionali lenti periscopiche. Anche se l’azienda non ha ancora annunciato una data di rilascio, il Galaxy S25 Slim sembra essere il primo candidato per accogliere questa novità. Di conseguenza, questo nuovo smartphone, caratterizzato da uno spessore inferiore rispetto ai modelli standard della serie S25, potrebbe aprire una nuova era per le fotocamere dei cellulari.

Galaxy S25 Slim: design sottile, prestazioni al top

Secondo un noto leaker, il Galaxy S25 Slim sarà dotato di tre sensori ISOCELL. Tra essi un principale da 200MP (HP4) e due da 50MP (JN5), destinati rispettivamente alla telefoto e allo zoom periscopico 3,5x. L’adozione della tecnologia ALoP appare credibile anche in base ai dettagli tecnici che sono trapelati in questi giorni. Come la lunghezza focale di 80mm per lo zoom, in linea con le anticipazioni di Samsung ISOCELL. Ad ogni modo è importante ricordare che alcune specifiche potrebbero comunque essere riviste. Considerato che il lancio ufficiale è previsto per la primavera del 2025.

Il principale vantaggio della tecnologia ALoP è sicuramente la capacità di ridurre lo spessore delle fotocamere senza comprometterne la luminosità e la qualità. Questa particolare caratteristica rappresenta infatti un notevole miglioramento rispetto alle ottiche periscopiche tradizionali. Le quali garantiscono ovviamente buone prestazioni fotografiche, ma occupano molto più spazio.

Insomma, ad oggi, le aspettative sul Galaxy S25 Slim continuano a crescere. Anche se, come hai detto, mancano ancora conferme ufficiali, è evidente che Samsung intenda rafforzare il proprio ruolo di leader nel settore con tecnologie all’avanguardia. Non resta che attendere ulteriori dettagli a riguardo, che speriamo arrivino già nei prossimi mesi. Fino a quel momento è importante prendere ogni informazione trapelata con le pinze.