Per il dispositivo da gioco portatile di casa Sony, PlayStation Portal, quest’ultima settimana è stata decisamente quella della svolta, il merito va all’ultimo aggiornamento firmware arrivato così alla versione 4.0, aggiornamento che ha introdotto tantissime correzioni di bug e soprattutto una funzionalità attesissima all’interno del prodotto, stiamo parlando della possibilità di giocare ai giochi PS5 tramite cloud, cosa che dunque consente ai possessori di questo prodotto che ovviamente dispongono anche di un account PlayStation Plus, di giocare ai loro titoli preferiti senza avere necessariamente una console da gioco accesa in salotto.

Migliorata la qualità

Ma non è tutto, l’ultimo aggiornamento del firmware di PlayStation Portal ha introdotto un miglioramento che in tantissimi stavano aspettando, l’update infatti ha eliminato il fenomeno dei micro scatti che caratterizzavano le sessioni di gioco con questo dispositivo, scatti che alle volte erano talmente evidenti da rendere il device inutilizzabile, costringendo i suoi possessori ad accantonarlo per un certo periodo di tempo in favore della console madre.

Ovviamene i feedback negativi non hanno tardato ad arrivare e tutta la community è rimasta alquanto delusa da questa problematica, sono però non si è girata dall’altra parte ed anzi ha lavorato per risolvere in via definitiva questo problema che ora possiamo finalmente dire essere stato completamente eliminato.

In aggiunta sono stati risolti altri piccoli problemi migliorando la stabilità di PlayStation Portal, per il resto senza alcun dubbio la novità più importante rimane quella di poter finalmente giocare in cloud ai propri titoli preferiti, al momento si tratta di una funzionalità ancora in beta, ma che presto arriverà disponibile per tutti quanti, ovviamente quest’ultima verrà migliorata volta dopo volta dal momento che adesso la risoluzione è bloccata ad un massimo di 1080P a 60 FPS E alcune funzionalità non sono ancora disponibili come le micro transazioni in game oppure la possibilità di accedere all’audio spaziale.