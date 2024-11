PosteMobile, il servizio di telefonia mobile di Poste Italiane, ha lanciato un’offerta speciale esclusivamente online per attirare nuovi clienti. Tale promozione si chiama “Creami EXTRA WOW 150”. Essa offre chiamate e SMS illimitati e 150GB di traffico dati in 4G+ fino a 300Mbps al costo di soli 6,99€ al mese. L’attivazione prevede un pagamento iniziale di 10€ per la SIM e una prima ricarica obbligatoria di ulteriori 10€. Il pacchetto include anche servizi aggiuntivi gratuiti come hotspot per condividere la connessione. Oltre a funzionalità utili come “Ti cerco” e “Richiama ora”.

Semplicità e trasparenza con PosteMobile

La rete 4G+ utilizzata è fornita in collaborazione con Vodafone. Essa infatti garantisce una copertura del 99% del territorio italiano, assicurando velocità e affidabilità. È importante però ricordarsi di avere sempre il credito sufficiente per il rinnovo mensile dell’offerta. In quanto, in caso di mancato pagamento, le tariffe applicate diventano meno convenienti. Per chi desidera maggiore flessibilità, è possibile abilitare o disabilitare la navigazione a consumo tramite SMS, app PostePay o il sito ufficiale.

L’offerta “Creami EXTRA WOW 150” rappresenta una proposta assolutamente competitiva. Quindi ideale per privati e professionisti. Le tariffe includono l’IVA e non prevedono scatti alla risposta. PosteMobile si distingue per la chiarezza nelle condizioni contrattuali e l’attenzione ai dettagli tecnici. L’ azienda infatti specifica che la velocità di connessione può variare in base a diversi fattori. Tra cui la congestione della rete e la qualità del dispositivo utilizzato.

Coloro che sono interessati ad attivare questa soluzione potranno gestirla facilmente tramite l’app ufficiale, disponibile sia dispositivi Android che iOS. Questa di cui vi abbiamo parlato, però, non è l’unica proposta messa a disposizione dal gestore. Infatti per avere una panoramica completa vi consigliamo di consultare il suo sito web ufficiale. Qui troverete tutte le offerte messe a disposizione, ed in grado di soddisfare i bisogni anche dei clienti più esigenti.