BMW ha dato inizio alla realizzazione di un nuovo centro di collaudo delle batterie per auto elettriche. Quest’ultimo sarà situato a Wackersdorf, in Germania. Tale progetto prevede la costruzione di una struttura di oltre 8000metri quadrati. Sarà operativa entro la fine del 2025. Il centro si concentrerà sui test di singole celle della batteria, quelle complete ad alta tensione e nuovi propulsori elettrici, destinati ai futuri modelli del gruppo BMW.

BMW: dettagli sul nuovo impianto per le batterie

Il progetto richiede un investimento di circa 100 milioni di euro, con risorse principalmente dedicate alla realizzazione di avanzate tecnologie di test. Come banchi prova specifici per batterie e sistemi elettrici. Inoltre, saranno apportate migliorie al padiglione 80, un edificio storico risalente al 1980, che ospiterà il nuovo apparato tecnologico.

Il dott. Felix Schmidt-Stein, responsabile del progetto, ha fornito dettagli sulle attività previste nel centro di collaudo. Inizialmente, verranno effettuati test simultanei su centinaia di celle della batteria. Con l’avanzamento delle attività, la capacità di test crescerà fino a coinvolgere migliaia di celle. Nella fase finale, il centro servirà a convalidare i sistemi a batteria del gruppo BMW prima dell’avvio della produzione in serie. Ciò assicurerà gli elevati standard di qualità che vengono chiesti. Tra le verifiche previste vi sono test di vibrazione, resistenza agli urti e simulazioni di cicli complessi di carica e scarica.

Christoph Peters, direttore dei lavori, ha evidenziato come tale iniziativa rafforzi il ruolo strategico del sito di Wackersdorf per BMW. Ciò trasformandolo in un punto cardine per la transizione verso l’elettromobilità. Il nuovo centro rappresenta il quarto pilastro della sede, già attiva nella produzione di cockpit e portiere per Rolls-Royce e nella fornitura di componenti per impianti esteri. Una volta operativo, il centro lavorerà a pieno ritmo per simulare l’uso quotidiano dei veicoli elettrici, contribuendo a garantire prestazioni ottimali e durata nel tempo.