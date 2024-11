La casa automobilistica BMW ha ormai deciso di ampliare la propria gamma di veicoli proponendo agli utenti anche modelli in versione elettrica. Nonostante i progetti includano, dunque, veicoli a propulsione elettrificata, il costruttore tedesco non abbandonerà i motori endotermici che, come sappiamo, hanno nel corso degli anni fatto la storia del brand. A tal proposito, dunque, è importante ricordare che la prossima generazione della BMW M3 sarà proposta in versione elettrica ma i motori termici non saranno lasciati da parte.

A confermare gli importanti piani della casa automobilistica BMW è stato proprio il CEO Frank van Meel in occasione di una recente intervista. Scopriamo dunque in questo nuovo articolo tutte le novità che il costruttore tedesco ha pensato di realizzare per gli appassionati delle quattro ruote.

BMW M3 in versione elettrica

Siamo ormai tutti a conoscenza dei piani del costruttore automobilistico tedesco che, da alcuni mesi, ha reso noti i piani che riguarderanno il futuro. L’obiettivo è certamente quello di rispondere alle diverse esigenze degli utenti proponendo sia nuovi modelli elettrici che versioni tradizionali con motore endotermico.

Non a caso, in occasione della recente intervista, il CEO ha confermato che la BMW M3 sarà presentata in versione elettrica. Una decisione del tutto importante che posiziona il costruttore il linea con gli altri competitor. Insieme alla versione elettrica avremo però anche modo di vedere la versione alimentata a benzina.

Quel che sappiamo, al momento, è che la BMW M3 elettrica sarà basata sulla stessa piattaforma della futura BMW Serie 3. Per quanto riguarda, invece, la versione a combustione interna si ipotizza che possa basarsi sull’attuale M3. Non sono mancate, inoltre, da parte del CEO riguardanti il lavoro che il brand tedesco sta portando avanti per per adeguare i propulsori alle nuove normative antinquinamento. Non ci resta che attendere ulteriori novità in merito ai futuri progetti del marchio.