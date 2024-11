In questi ultimi giorni non si fa altro che parlare del noto evento del Black Friday 2024, ma ora è giunto il momento di scoprire anche i nuovi contenuti multimediali in arrivo sulle piattaforme di streaming. Il colosso del settore Netflix, in particolare, si sta preparando ad arricchire il suo catalogo. Come sempre, l’azienda si prepara per stupire i suoi utenti, con tanti nuovi contenuti multimediali di rilievo. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

Netflix, ecco i titoli che arriveranno nel corso del prossimo mese

In questi ultimi giorni sono emersi i nomi dei contenuti multimediali che arriveranno in veste ufficiale sulla piattaforma di streaming Netflix. Come già accennato in apertura, ogni mese gli utenti vengono stupiti dall’azienda, con tante new entry di rilievo. Come sempre, si tratta di tanti contenuti, comprendenti sia film che serie tv di successo. Tra le serie tv più attese in arrivo a dicembre 2024, non possono non ricordare ad esempio l’arrivo della seconda stagione di Squid Game.

Netflix – film in arrivo sulla piattaforma da dicembre 2024

• THAT CHRISTMAS – a partire dal 4 dicembre 2024

• UNA MAMMA SENZA FRENI – a partire dal 6 dicembre 2024

• STORIA DI MARIA – A partire dal 6 dicembre 2024

• A NONSENSE CHRISTMAS WITH SABINA CARPENTER – a partire dal 7 dicembre al 2024

• CARRY-ON – a partire dal 13 dicembre 2024

• THE SIX TRIPLE EIGHT – a partire dal 20 dicembre 2024

Netflix – serie tv in arrivo a partire da dicembre 2024

• CHURCHILL IN GUERRA – in arrivo a partire dal 4 dicembre 2024

• QUEER EYE – a partire dall’11 dicembre 2024

• CENT’ANNI DI SOLITUDINE – a partire dall’11 dicembre 2024

• NO GOOD DEED – a partire dal 12 dicembre 2024

• SIVIGLIA 1992 – a partire dal 13 dicembre 2024

• VIRGIN RIVER S6 – a partire dal 19 dicembre 2024

• SQUID GAME S2 – a partire dal 26 dicembre 2024

Come è possibile notare, si tratta di tanti nuovi contenuti multimediali di successo molto attesi dagli utenti. La lista potrebbe comunque aumentare, continuate a seguirci per non perdervi nessuna novità.