In questi giorni stanno continuando le trattative tra Unione Europea e Cina sul problema dei dazi inseriti per le auto elettriche. Infatti, sono entrate in vigore le norme che stabiliscono dei dazi da pagare per l’ esportazione di auto elettriche nel territorio europeo. Questo significa che i prezzi probabilmente aumenteranno per far rientrare nei costi le case produttrici cinesi. Per questo motivo ci sono in corso sempre delle nuove trattative per trovare un punto di incontro e diminuire le tasse di esportazione.

Da queste ultime riunioni, sono emerse alcune decisioni che accontenterebbero entrambe le parti. Infatti sarebbe stato raggiunto un consenso tecnico che porterebbe portare ad un cambiamento dal punto di vista di un accordo comune. Il tipo di decisione farebbe pensare ad un piccolo passo avanti verso il vero obiettivo che è quello di eliminare definitivamente le tasse sulle auto elettriche cinesi. Per il momento sembra che non ci siano importati decisioni, ma solamente dei piccoli accordi su alcune proposte tecniche.

Auto elettriche, accordi di corso tra UE e Cina

L’ accordo stabilito tra UE e Cina, riguarderebbe gli impegni sui prezzi, il meccanismo che regola i prezzi e i volumi delle esportazioni. Questo tipo di metodo si impiega per evitare le tariffe imposte dall’ Unione Europea. Per cui il raggiungimento di questi accordi metterebbe delle buone prospettive per il raggiungimento di un accordo valido per entrambe le parti. L’ incontro tra UE e Cina si è svolto dal 2 al 7 novembre al termine del quale era stato annunciato un accordo di tipo tecnico. Anche dal punto di vista normativo ci vorranno degli altri incontri per decidere delle situazioni che potrebbero andare bene per entrambe le parti. Ovviamente si tratta di decisioni che andranno compensate con delle norme rilevanti per il conseguimento di una soluzione valida per tutti.

Con queste nuove decisioni ci saranno delle novità in campo automotive poiché se i dazi vengono abbassati probabilmente ci saranno delle buone probabilità di vedere auto elettriche cinesi a buon prezzo.