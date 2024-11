Si torna nel mondo dei motori con un boom di tecnologia, grazie a delle novità che riguardano i metodi di accesso alle vetture di Audi. Stiamo parlando di una nuova chiave ovvero il Samsung Galaxy.

Sembrerà sicuramente molto strano sentire questo nome accostato alle automobili, ma la tecnologia è arrivata fino a lì.

Samsung Galaxy, una nuova chiave?

A quanto pare i vari utenti di Samsung potranno usufruire dei loro smartphone per poter accedere e mettere in moto alcuni veicoli di Audi. Stiamo parlando della nuova novità di Samsung Wallet che dopo l’aggiornamento oltre che a contenere le varie carte potrà contenere anche le chiavi digitali di vari veicoli.

Adesso con questa nuova Digital Key, localizzata all’interno del Samsung Wallet, permetterà ai possessori dei modelli più recenti di Samsung Galaxy di poter aprire e chiudere il proprio veicolo. La nuova chiave digitale potrà anche essere condivisa con alcuni contatti fidati. Quest’ultimi se possessori di questo modello di smartphone potranno utilizzare questa tipologia di chiave come un normalissimo sistema di accesso alla vettura.

Parlando di compatibilità, la nuova chiave digitale per Samsung Galaxy permetterà di accedere e mettere in moto i modelli Audi-A6 e-tron, Q6 e-tron e il resto della gamma di Audi A5. Per quanto riguarda invece la disponibilità, la nuova funzionalità sarà resa disponibile per gli utenti europei già in questo stesso mese. La compatibilità invece sarà estesa a nuovi modelli Audi con i nuovi aggiornamenti.

Passando dal lato smartphone la lista dei Samsung Galaxy che potranno supportare la nuova funzionalità partirà con tutta la gamma S dall’S20 all’S24 per concludersi ai pieghevoli della gamma Z Fold e Z Flip. Va normalmente ricordato che in questa lista parteciperanno anche i modelli FE.

Al Wallet sarà connesso un servizio di sicurezza. Samsung Find si occuperà di eliminare o bloccare nell’occasione la chiave digitale in caso di furto o smarrimento dello smartphone.