Apple aggiorna: iOS 18.1.1, iPadOS 18.1.1 e MacOS Sequoia 15.1.1, le novità

In pochi si aspettavano che Apple avrebbe rilasciato un nuovo aggiornamento in queste ore e nonostante questo, ne sono arrivati alcuni. Il colosso di Cupertino ha deciso di rilasciare ufficialmente le nuove versioni dei sistemi operativi riservati ad iPhone, iPad, Mac e anche Apple Watch e Vision Pro.

Più in particolare oggi l’obiettivo è quello di parlare di iOS 18.1.1, iPadOS 18.1.1 e macOS Sequoia 15.1.1. Si tratta in realtà di aggiornamenti minori ma che servono per migliorare alcuni aspetti relativi alla sicurezza dei dispositivi aggiornati.

Apple in genere dispone questi nuovi miglioramenti esclusivamente quando ci sono delle falle o dei bug da risolvere. Dopo alcune segnalazioni da parte degli utenti e dopo aver preso coscienza di qualche malfunzionamento, l’azienda ha ritenuto opportuno diramare alcune correzioni.

Apple aggiorna iPhone, iPad, Mac e gli altri dispositivi: gli update servono per la sicurezza

Ad essere interessati dal nuovo aggiornamento sono tutti i dispositivi che rientrano nella gamma di quelli compatibili tra iPhone, iPad e Mac su tutti. Per quanto riguarda iOS 18.1.1, gli utenti che hanno un dispositivo compatibile possono procedere all’aggiornamento. Basta avere un iPhone XR, XS o i modelli successivi, inclusi iPhone SE (2ª e 3ª generazione).

Lo stesso discorso vale per iPadOS 18.1.1, contando che il supporto è per iPad Pro dal 2018, iPad Air e iPad mini dal 2019, e iPad standard dal 2020. Infine chi vuole aggiornare il proprio Mac a macOS Sequoia 15.1.1 deve avere un prodotto compatibile tra MacBook Air, dal 2020, iMac dal 2019 e altri dispositivi recenti.

Eventualmente non doveste avere il Wi-Fi a disposizione, state tranquilli: potrete utilizzare la connettività 5G per il download dell’aggiornamento. Ovviamente bisogna entrare nelle impostazioni di rete e attivare l’opzione che permette di effettuare l’update con rete mobile.

Il consiglio è quello di procedere a questo nuovo aggiornamento, in modo da assicurare al proprio dispositivo le migliori prestazioni e non solo. Si tratta infatti di un update che va ad influire sulla sicurezza. Ci sono infatti tantissime minacce recenti che potrebbero andare ad intaccare la sicurezza delle persone ed è per questo che Apple ha deciso di intervenire.