Per il Black Friday, Kena Mobile propone una promozione davvero imperdibile. Con soli 6,99 euro al mese, puoi ottenere 230 GB di traffico dati in 4G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 SMS da inviare in Italia. Come ulteriore vantaggio, l’attivazione e il primo mese sono gratuiti, rendendo l’offerta ancora più conveniente. Inoltre, Kena Mobile regala un buono Amazon del valore di 10 euro, aggiungendo un incentivo extra per chi decide di aderire alla nuova promo.

Kena Mobile: super offerta proposta con il Black Friday

La promozione è pensata per tutti gli utenti che indendono richiedere la portabilità del proprio numero da altri operatori virtuali. Tra cui Iliad, Fastweb, CoopVoce, e tanti altri. Per visualizzare la lista completa basta recarsi sul sito ufficiale dell’operatore e selezionare la pagina dedicata. La promo è pensata anche per chi desidera attivare un nuovo numero Kena.

I vantaggi della promo sono tantissimi. Per chi viaggia, dei 230 GB disponibili, 7 GB possono essere utilizzati in roaming all’interno dell’Unione Europea. Assicurando così la possibilità di connettersi in modo affidabile anche all’estero.

La connessione è di alta qualità grazie alla rete TIM. Con tale pacchetto l’operatore promette di offrire un’occasione imperdibile per tutti gli utenti. Inoltre, con una serie di vantaggi esclusivi la promo promette di rispondere a tutte le esigenze comunicative dei suoi clienti.

Attivare l’offerta è semplice e immediato. Basta visitare la pagina dedicata sul sito ufficiale di Kena Mobile e seguire le istruzioni per procedere con l’attivazione. La promo rappresenta l’occasione perfetta per ottenere un pacchetto vantaggioso e di qualità. Il tutto ad un costo davvero competitivo. Il consiglio per tutti coloro che sono interessati all’attivazione è quello di procedere il prima possibile. A tal proposito, è importante ricordare che la nuova promo di Kena Mobile sarà valida solo fino alla mezzanotte del 29 novembre. Dopo tale data, non sarà più possibile approfittare del piano ricco e vantaggioso messo a disposizione dei nuovi utenti in vista del Black Friday.