Netflix ufficializza il gioco Squid Game: Unleashed, ecco quando arriva

Gli utenti che usano Netflix come piattaforma streaming preferita vivono di grandi attese. I capolavori che il colosso rilascia quotidianamente spesso fanno parte di una catena che segue un filo conduttore e da quando è arrivato il primo Squid Game, è inutile girarci intorno, non si attende altro che il sequel. Nel frattempo però proprio Netflix ha voluto portare la serie a diventare un gioco.

Come in molti hanno avuto modo di notare, l’azienda ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Squid Game: Unleashed. Questa non è una serie TV ma un nuovo videogioco mobile ispirato alla celebre serie coreana. Il titolo sarà disponibile per gli abbonati Netflix a partire dal 17 dicembre e rappresenta un’opportunità per i fan di immergersi ancora una volta nell’universo spietato della serie. Chi si pre-registra potrà anche sbloccare una skin esclusiva al momento del lancio.

Squid Game diventa un gioco di Netflix: ecco come sarà

Il gioco si presenta come un party royale multiplayer, un’esperienza che richiama i toni di Mario Party, ma con un carattere unico e fedele alla tensione delle sfide brutali della serie originale. Nonostante lo stile visivo cartoonesco, il gameplay promette azione intensa e momenti adrenalinici.

Questo progetto rientra nella strategia di Netflix per espandere il proprio catalogo di giochi, che comprende titoli come Monument Valley 3 e classici intramontabili come GTA: San Andreas. Gli utenti potranno accedere a Squid Game: Unleashed su dispositivi Android e iOS utilizzando il proprio account Netflix, senza costi aggiuntivi.

Il conto alla rovescia per la seconda stagione su Netflix intanto è partito

L’uscita del videogioco anticipa di pochi giorni il debutto della seconda stagione di Squid Game, fissato per il 26 dicembre. Dopo tre anni di attesa, i fan ritroveranno Gi-hun, il Giocatore 456, impegnato in una missione per smascherare i responsabili del gioco. Netflix ha già condiviso il trailer ufficiale, accendendo ulteriormente le aspettative.