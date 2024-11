La nota azienda che si occupa di produrre hardware dedicato alle immersioni subacquee ha presentato un nuovo computer indossabile della serie Descent, parliamo di X50i, il dive computer più grande che l’azienda americana abbia mai realizzato.

Quest’ultimo introduce interessanti novità che lo rendono un prodotto sicuramente indispensabile o comunque desiderabile per chi pratica questa attività fisica decisamente impegnativa e sotto certi aspetti anche molto pericolosa.

Cosa offre

Il computer in questione innanzitutto garantisce una resistenza fino a 20 atmosfere ed è dotato di tecnologie davvero all’avanguardia, è presente infatti una bussola a tre assi e anche un display LCD a colori da 3 pollici protetto da vetro zaffiro, a tutto ciò si abbina anche la tecnologia, SubWave Che consente di comunicare con l’esterno e anche con gli altri sub presenti con i quali non solo potrete mantenere un contatto stabile, ma potrete anche verificarne la posizione esatta intorno a voi in modo costante compresa la nostra.

In più il computer in questione è anche in grado di monitorare costantemente la pressione delle bombole, la profondità e le distanze percorse, ovviamente quest’ultimo è dotato di un cinturino in nylon per avere un aggancio sicuro e la batteria garantisce fino a 16 ore di autonomia.

Ovviamente, trattandosi di un prodotto dedicato a questo mondo quest’ultimo garantisce delle chicche davvero importanti, oltre a garantire le comunicazioni in un raggio di 10 m gode anche delle mappe DiveView che offrono informazioni su tutte le coste e anche su 4000 spot ove presenti relitti segnalati, in più è anche presente un GPS integrato per consentire il rilevamento della posizione in qualsiasi momento.

Come se non bastasse, la potenza di trasmissione è incrementabile a 30m se il dispositivo viene abbinato al comunicatore Descent T2.

Per quanto riguarda il prezzo, il computer da solo costa 1.549,99€ mentre con il trasmettitore Descent T2 arriviamo a 2.049,99€.