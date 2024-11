Apple iPhone 16 può essere acquistato in questi giorni su Amazon raggiungendo uno dei prezzi più bassi di sempre, gli utenti hanno finalmente l’occasione e l’opportunità di mettere le mani su un prodotto molto richiesto, raggiungendo un livello di risparmio davvero inatteso.

Spendere poco sull’acquisto di un Apple iPhone 16 è possibile, anche se sono necessarie alcune considerazioni decisamente importanti. Dovete sapere, infatti, che anche se scontato, il prodotto risulterà sempre più costoso della media, proprio per la presenza sul mercato da poco tempo, e la sua grandissima qualità generale. A prescindere da ciò, lo smartphone è disponibile all’acquisto su Amazon nella sua variante da 256GB di memoria interna; tenete bene a mente questo valore, proprio perché non potrà essere in nessun modo cambiato in un secondo momento (infatti la memoria non è espandibile con l’ausilio di una microSD).

Apple iPhone 16: uno sconto imperdibile su Amazon

iPhone 16 comincia, finalmente, a calare di prezzo, il suo consigliato di 1109 euro risulta essere ridotto del 10%, pari ad uno sconto di circa 110 euro, fino ad arrivare ad un valore finale di 1001,99 euro. Se volete acquistarlo, dovete premere qui. Il dispositivo viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, ed è completamente sbrandizzato.

Le sue dimensioni sono perfettamente allineate con gli standard a cui siamo abituati, raggiungendo per la precisione 147,6 x 71,6 x 7,8 millimetri ed un peso di 170 grammi, il tutto grazie alla presenza di un display da 6,1 pollici di diagonale, con risoluzione 1179 x 2556 pixel, ed anche un pannello Super Retina XDR OLED che però si ferma a 60Hz in termini di refresh rate. Il comparto fotografico è composto, nella parte posteriore, da due sensori: un principale da 48 megapixel, che riesce a scattare istantanee a 8000 x 6000 pixel, per poi poter virare su un ultragrandangolare da 12 megapixel di altissima qualità generale.