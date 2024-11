Se avete bisogno di sottoscrivere una nuova promozione sul vostro smartphone e non sapete quale scegliere sicuramente il mercato italiano vi offre una vasta scelta composta da cataloghi davvero variegati e ricchi di tantissime possibilità, i provider in questione infatti ogni mese aggiornano le proprie offerte, inserendo nuove caratteristiche che ovviamente fanno gola e i clienti, rendendo la decisione si molto accattivante ma allo stesso tempo molto difficile.

In questo contesto, un operatore da non sottovalutare e Very Mobile, quest’ultimo in pochi anni ha raccolto tantissimi consensi grazie alle promozioni offerte agli utenti che sono in grado di offrire caratteristiche davvero convenienti a prezzi ancora più competitivi, di conseguenza quest’ultimo a costruito un nome decisamente altisonante e ora costituisce una garanzia perché decide di optare per quest’ultimo.

Recentemente il provider ha deciso di ribadire il concetto e ha lanciato una nuova promozione con caratteristiche davvero ottime e addirittura con un regalo per chi decide di sottoscriverla dal valore doppio, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Due mesi gratis

Come potete leggere voi stessi dal banner ufficiale mostrato in alto la promozione in questione garantisce a chi la sottoscrive a soli 5,99 € al mese la bellezza di 150 GB di traffico dati uniti a minuti ed SMS illimitati verso tutti, ma non è finita qui, il provider garantisce delle caratteristiche davvero d’eccezione, infatti, con la promozione in questione avrete diritto al prezzo bloccato per sempre e il costo di attivazione insieme al costo della Sim saranno completamente gratuiti, ma non è ancora tutto, infatti il provider regala due mesi di promozione a chi decide di sottoscriverla entro il 25 novembre, di conseguenza due rinnovi saranno completamente gratuiti e non dovrete pagare assolutamente nulla.

L’unico dettaglio a cui dovete prestare attenzione è rappresentato dal fatto che la promozione è dedicata a coloro che effettuano la portabilità da specifici operatori virtuali specificati in un elenco presente nella pagina ufficiale della promozione.