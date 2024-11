Splendida occasione per accedere ad uno dei migliori tablet in circolazione ad un prezzo tutt’altro che impossibile, stiamo ovviamente parlando di Apple iPad, che oggi viene a costare decisamente meno di quanto avreste mai immaginato, grazie ad una promozione Amazon davvero molto interessante.

Il modello che potete trovare in offerta in questi giorni prevede la possibilità di godere di un ampio pannello da 10,9 pollici di diagonale, con connettività solo WiFi, il che significa che non è compatibile con le eSIM, né che presenta alloggiamento per la SIM stessa. La memoria interna è da 64GB, è da considerarsi non espandibile, non offrendo la possibilità di aggiungere una microSD per incrementarla a piacimento.

Ricordatevi del canale Telegram dedicato ad Amazon, sul quale sono disponibili codici sconto Amazon gratis, le offerte speciali, ed i prezzi più bassi del momento.

Apple iPad: che promozione su Amazon

Un’ottima promozione su Amazon abbraccia Apple iPad di ultima generazione, la versione “base” di un tablet apprezzato ed amato dal pubblico, che oggi viene a costare solamente 349 euro, con un risparmio di circa 60 euro sul valore iniziale del prodotto stesso, che era di 409 euro. Il prodotto, come era lecito immaginarsi, è completamente sbrandizzato, con garanzia legale della durata di 24 mesi. Per effettuare l’acquisto, collegatevi qui.

Il processore è un A14 Bionic Pro, top di gamma con 6-core e GPU 4-core, nella parte posteriore si può trovare un sensore da 12 megapixel, che si replica anche anteriormente, con una fotocamera frontale orizzontale da 12 megapixel, che riesce a scattare istantanee di ottimo livello, entro certi limiti, per quanto riguarda il mondo dei tablet. E’ ancora presente il touch ID, utilizzato sia per l’autenticazione all’interno del sistema, che per i pagamenti con Apple Pay. Il collegamento alla rete, come era lecito immaginarsi, avviene tramite il WiFi 6 di ultima generazione, ottimo e capace di gestire tanti accessi.