Se in questo momento state cercando una nuova promozione ad attivare sul nostro numero di telefono, sicuramente un’opzione che qui in Italia può risultare molto valida e rappresentata dal provider telefonico Iliad, quest’ultimo ha iniziato muovendo piccoli passi all’interno della nostra penisola ed è diventato una vera e propria realtà autorevole grazie al proprio catalogo di offerte sempre ricchissimo di possibilità e con costi decisamente competitivi fin dall’inizio.

Il provider vestito di rosso infatti ha sempre sfruttato i propri punti di forza con grande abilità proponendo promozioni del prezzo davvero competitivo a tutti i suoi utenti, tra l’altro è stato uno dei primi a introdurre la connettività 5G all’interno del nostro paese a prezzi decisamente competitivi.

Se dunque siete in procinto di attivare una nuova promozione eccone una che sicuramente può risultare interessante con caratteristiche davvero ottime in grado di offrire un’esperienza soddisfacente e soprattutto completa.

Ecco Iliad 180

La promo di cui vi parliamo oggi garantisce a chi la sottoscrive ben 180 GB di traffico dati in connettività 5G di Iliad nelle aree coperte dal segnale e ovviamente sui dispositivi che supportano tale connettività ed in più garantisce minuti ed SMS limitati verso tutti, la promozione è rivolta a tutti gli utenti e consta di un costo di attivazione pari a 9,99 €, Iliad però, garantisce che il prezzo resterà fisso per sempre, senza dunque avere aumenti unilaterali e improvvisi.

Nel caso dunque foste interessati tutto ciò che dovete fare e recarvi sul sito ufficiale di Iliad e cliccare sulla pagina della promozione per scoprire tutti i dettagli inerenti e nel caso procedere all’attivazione direttamente online dal sito di Iliad, ovviamente non perdete troppo tempo dal momento che Iliad potrebbe rimuovere da un momento all’altro la promozione in questione dalla propria pagina ufficiale, per attivarla, infatti, bastano pochi clic e i vostri documenti d’identità.