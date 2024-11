Finalmente ci siamo. Anche per il colosso giapponese è tempo di dare il via alle super offerte dedicate al noto evento del Black Friday 2024. L’azienda ha infatti da poco reso disponibili tantissime nuove offerte e sconti su un vasto numero numero di videogiochi disponibili sul catalogo di PlayStation Store. Come ormai successo in passato, ora più che mai ci troviamo di fronte ad offerte davvero consistenti, con sconti che in alcuni casi arrivano a sfiorare il 90%. Vediamo qui di seguito i dettagli.

PlayStation Store, al via i super sconti ed offerte dedicate al Black Friday 2024

Anche per il colosso giapponese Sony è tempo di festeggiare il noto evento del Black Friday 2024. Come già accennato in apertura, infatti, la nota azienda ha finalmente avviato su PlayStation Store tantissimi sconti ed offerte su un gran numero di videogiochi. Anche questa volta, gli utenti potranno accedere ad un numero elevato di videogiochi ad un super sconto.

Tra questi sconti, sono al momento proposti tanti videogiochi di rilievo e molto apprezzati dagli utenti. Tra questi, spicca in primis il videogioco Final Fantasy VII Rebirth. Quest’ultimo è al momento disponibile all’acquisto su PlayStation Store ad un prezzo di 47,99 euro, grazie allo sconto del 40%. Fa poi il suo grande ritorno in sconto anche uno dei videogiochi appartenenti all’amatissima saga di God of War.

Ci stiamo riferendo questa volta a God of War Ragnarok. Quest’ultimo, in particolare, è ora disponibile all’acquisto ad un super prezzo di 39,99 euro grazie allo sconto del 50%. Gli sconti proseguono poi con altrettanti titoli, tra cui The Last of Us Parte II Remastered e Warhammer 40,000: Space Marine 2. Entrambi sono al momento proposti con uno sconto pari al 20%, ad un prezzo rispettivamente pari a 39,99 euro e 55,99 euro. Come già detto, ci sono poi videogiochi proposti con uno sconto folle del 90%, come ad esempio il titolo Battlefield 2042 PS5. Quest’ultimo è ora disponibile all’acquisto ad un prezzo scontato di appena 7,99 euro.

Insomma, questo ovviamente è solo un assaggio delle super offerte proposte da Sony su PlayStation Store per il Black Friday 2024. Vi consigliamo di visitare subito la pagina ufficiale per non perdere nessuno sconto.