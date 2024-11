Novità importanti per tutti gli automobili in seguito all’aggiornamento del Codice della Strada che va ad introdurre alcune importanti modifiche per mirano ad una maggiore tutela. Non a caso, infatti, nelle scorse ore è arrivato l’ok da parte del Senato. Grazie ad 83 voti favorevoli si è dunque giunti all’approvazione del ddl n. 1086 che andrà ad introdurre importanti modifiche riguardanti la sicurezza stradale.

Naturalmente, l’iter richiede che il ddl venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Secondo quanto diffuso, ciò potrebbe avvenire nell’arco di pochi giorni. Dopodiché 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta potranno entrare in vigore le nuove normative. Scopriamo nel dettaglio in questo nuovo articolo di cosa si tratta e cosa dovremo aspettarci per i prossimi mesi.

Codice della Strada: novità importanti in arrivo

Ogni volta che il Codice della Strada viene modificato si punta, come ben sappiamo, al miglioramento delle norme che hanno l’obiettivo di garantire la sicurezza stradale. Non a caso, infatti, l’approvazione da parte del Senato va ad introdurre alcune novità importanti che interessano tutti gli automobilisti e i cittadini in generale.

Tra le novità che non possiamo non approfondire, c’è proprio la stretta sulla guida sotto l’effetto di alcol. Nello specifico, è previsto un inasprimento delle sanzioni nel caso in cui il conducente venga sorpreso con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l. E’ inoltre importante sapere che entra in vigore l’obbligo per due o tre anni di rispettare l’alcol zero ma non solo. Secondo quanto diffuso, sarà consentito guidare esclusivamente vetture che dispongono del dispositivo alcolock.

Novità importante anche per l’uso dei mezzi di micromobilità elettrica come i monopattini. Viene infatti introdotto l’uso del casco obbligatorio per tutti gli utenti e l’obbligo di assicurazione, oltre all’installazione di una “targa”.

Per i neopatentati, invece, non sarà più possibile guidare veicoli con una potenza specifica superiore a 75 kW/t. Norme più severe anche per l’utilizzo dello smartphone alla guida.