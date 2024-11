Mediaworld Black Friday: i MIGLIORI BRAND a PREZZI SBALORDITIVI

Il Black Friday è arrivato! Mediaworld ha preparato per te tantissime promo davvero allettanti comprendenti anche elettrodomestici fantastici, di brand ricercatissimi, a prezzi scontati. Ora più che mai è l’occasione giusta per acquistare prodotti di qualità e vedrai che non dovrai superare il tuo budget come magari pensavi. Se stai cercando elettrodomestici moderni e funzionali, il momento è proprio adesso, sbrigati. Scopri le offerte su forni, friggitrici, lavatrici e tanto altro!

Sconti da non perdere: elettrodomestici da favola a prezzi tutti da scoprire da Mediaworld

Se hai bisogno di un forno da incasso, Mediaworld ha la soluzione perfetta. Il SMEG SF64M3TVX è un modello elegante e dalle prestazioni elevate. Con la sua classe energetica A, è in offerta al prezzo davvero da pazzi 399,99 euro. Per chi cerca una cucina più sana, la PHILIPS Airfryer Series 3000 è l’elettrodomestico che faciliterà anche le diete più ardue. Con soli 69,99 euro, ti permette di preparare piatti croccanti e leggeri senza olio.

Se hai poco spazio ma non vuoi rinunciare alla praticità, scegli da Mediaworld il microonde Melchioni Family Onda è la soluzione perfetta. A 54,99 euro, è compatto e funzionale, perfetto per ogni cucina. Per chi ha bisogno di una lavastoviglie capiente, la BOSCH SMV6ZCX10E è un’ottima scelta. Spaziosa, silenziosa e efficiente, è in offerta a 749,99 euro. Ti libererà dal fastidio del lavaggio a mano, con un risultato impeccabile ogni volta.

Se stai cercando un frigorifero capiente e tecnologico, il Haier HSW59F18DNMM è l’offerta che fa per te. Con 849,99 euro, puoi avere un frigorifero americano che ti garantirà freschezza e capienza per tutta la famiglia. È perfetto per chi vuole il massimo dalla propria cucina. Per chi invece è alla ricerca di una lavatrice performante e compatta, la SMEG LBW60IT Slim è in promozione a soli 239,99 euro. Con questa lavatrice, avrai un bucato perfetto in poco spazio. Non perdere tempo! Il Black Friday Mediaworld è l’occasione giusta per risparmiare. Le offerte sono valide solo fino al 30 novembre. Vai sul sito cliccando qui sopra e riceverai i prodotti da scelti direttamente a casa, senza affanni.