La nuova Mini Aceman si contraddistinguere per essere un veicolo dalle prestazioni ottimali e dall’adeguato comfort durante l’esperienza di guida. Si presenta come un crossover completamente elettrico che punta a competere sul mercato automobilistico con i veicoli lanciati da altri noti costruttori del settore.

Nello specifico, la Mini Aceman dispone di una piattaforma realizzata grazie alla collaborazione tra Mini e Great Wall. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa nuova vettura nel corso di questo articolo.

Mini Aceman: tutte i dettagli e le caratteristiche

Sono sempre di più i veicoli che i costruttori ci presentano giornalmente. Una strategia che punta, senza alcun dubbio, a soddisfare le diverse esigenze degli utenti e, di conseguenza, di un mercato sempre più vasto. La nuova Mini Aceman è sicuramente un veicolo in grado di contraddistinguersi grazie ad una serie di caratteristiche.

Nello specifico, si tratta di una vettura con esterno ed interni con alla base un vero e proprio concetto di minimalismo. Non a caso, la casa automobilistica è da sempre in grado di realizzare vetture con qualità e caratteristiche in grado di non passare inosservate.

Con 4,07 metri di lunghezza e 1,75 metri di larghezza, la nuova Mini Aceman viene proposta con tre motorizzazioni elettriche. La Aceman E dotata di una batteria da 42,5 kWh con 184 cavalli e 290 Nm di coppia. La velocità massima dichiarata è di 160 chilometri mentre l’autonomia è 310 chilometri.

Maggiore potenza per la Aceman SE che ospita una batteria da 54,2 kWh con 218 cavalli e 330 Nm di coppia. Per questa versione i chilometri di autonomia sono superiori, ovvero 406, mentre la velocità massima è di 170 km/h. Per concludere, il costruttore ha realizzato la versione JCW da 258 cavalli con un’autonomia di circa 350 chilometri che arriverà sul mercato a gennaio 2025. I prezzi? Si parte da 32.100 euro per il modello base E fino a 44.500 euro per la versione top di gamma JCW.