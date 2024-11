In questo periodo sto provando e testando diversi robot aspirapolvere. Di fatto, prima ho avuto il Deebot Ecovacs N30 Pro Omni, poi il Dreame L10s Ultra Gen 2 e adesso l’Eureka J15 Pro Ultra. Devo ammettere che i nomi sono tutti difficili, mannaggia. Ad ogni modo, questo elettrodomestico per la pulizia della casa è uno dei più potenti e ricchi che io abbia mai provato. Pensato per tantissime funzionalità, è compatto, dotato di features AI e non solo. Pensate che la sua potenza di aspirazione è di ben 16200 Pa e presenta perfino una telecamera per monitorare l’ambiente. Il costo non è basso; rispetto agli altri due robot lo troviamo a 1029€ ma sappiate che siamo in periodo di Black Friday quindi lo potreste trovare a meno. Io vi lascio qui il link pder l’acquisto diretto: monitoratelo in questi giorni.

Estetica e design

Intanto dobbiamo ammetterlo: il suo design non si discosta troppo da quello di altri modelli che abbiamo visto in circolazione ma ci sono delle chicche interessanti; pensiamo alla videocamera con due LED laterali che serve per vedere al buio, ma non solo. Sotto la scocca troviamo una grande spazzola che è posta su una lama e serve per evitare che i capelli si incastrino formando un batuffolo pronto a prender vita da un momento all’altro. I moci ruotano e sono ben due e si possono sollevare fino a 12 millimetri in presenza di tappeti e/o moquette. Non manca la parte con il LiDAR per scannerizzare e mappare gli ambienti della casa o dell’ufficio. È grande 354 x 355 millimetri con un’altezza di 117 mm. Aspira, come detto, a 16200 Pa e riesce a riconoscere gli ostacoli grazie all’AI e alla videocamera dedicata. Il serbatoio ha una capienza di 300 ml mentre ci sono 4 livelli di aspirazione e tre di lavaggio. L’autonomia è molto buona grazie alla batteria da 5200 mAh. Funziona bene ma rispetto alle altre due che ho testato, ho notato che devo aggiungere io il sapone ogni volta nel serbatoio, ma al contempo, la polvere si svuota sola dentro il sacchetto che è grande 3 litri. Non di meno, permette di lavare con acqua calda e asciuga perfino il pavimento. Manutenzione ridotta al minimo visto che con l’ausilio della stazione, si auto pulisce.

La stazione, a proposito, è molto compatta: io ho la versione nera, elegante come poche. Amo i robot bianchi ma solo perché si sposano meglio con l’ambiente dell’ufficio; è puramente soggettivo. Qui troviamo una dimensione di 395 x 458 x 468 mm, con un sacchetto per la polvere di 3 litri, il serbatoio dell’acqua pulita da 4 litri e dell’acqua sporca da 3,4 litri.

Funzionalità

Ci sono tanti pulsanti (per modo di dire) sul robot che servono per controllare il tutto ma sappiate che l’installazione avviene tramite app; la scaricate sia sul vostro iPhone che sul vostro Android. Io uso l’Eureka K15 Pro Ultra nel mio ufficio da 45 mq ma anche in casa (grande più o meno così) e sui pianerottoli delle scale. Posso impostare le diverse modalità a seconda delle stanze o delle case in cui devo far passare il robottino; volendo, farà tutto in automatico grazie all’AI. Saprà lui se è meglio lavare o passare solo l’aspirazione.

L’aspirazione, l’ho scritto più volte, è eccezionale, fino a 16200 Pa ma di contro è molto rumorosa; ho apprezzato la spazzola che rispetto a quella degli altri due device è più energica e mi permette di avere una pulizia più accurata. Non avendo tappeti non ho potuto provare la funzionalità su queste superfici.

Con l’ausilio della videocamera poi, sempre mediante l’app, posso vedere il tutto anche quando sono lontano (comodo) e posso usarla per capire quali sono gli eventuali ostacoli da rimuovere lungo il tragitto del robottino. Per il lavaggio invece, molto bene: Eureka J15 Pro Ultra lava bene e asciuga bene, grazie all’aria calda da 55°. Con l’app posso impostare tutto ma preferisco che funzioni in maniera automatica; non mi piace cambiare troppo i parametri e mi fido dell’AI che, in questo caso, almeno con il mio appartamento piccolo, non ha mai sbagliato.

La batteria permette di avere un’autonomia mostruosa: considerate che ho pulito casa, ufficio, un pianerottolo e l’atrio del palazzo e non ho mai scaricato nulla. Eccezionale.

Conclusioni

Il prezzo è elevato ma come detto all’inizio, in questi giorni si può portare a casa con qualche sconto. A mio avviso il design e le funzioni AI con la videocamera sono i punti di forza; vedete l’acquisto di questo robot aspirapolvere/lavasciuga come un investimento per il futuro. Buona la manutenzione (ridotta al minimo) ma qui non mi sento di promuoverla come invece ho fatto con gli altri due prodotti che ho testato di brand competitor. Nel complesso, Eureka J15 Pro Ultra merita tanto: il mio voto è di 8 su 10, anche per l’audacia posta dall’azienda in un gadget così elegante che fa dell’estetica e delle features intelligenti i punti di forza. Voi che ne pensate?