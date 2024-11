Dal punto di vista delle auto, abbiamo delle novità su alcuni marchi tedeschi che potrebbero risentire della nuova situazione politica americana. Questo perché Trump ha intenzione di introdurre dei dazi su Porsche e Mercedes per proteggere la produzione made in USA. Infatti molte auto di lusso di questi marchi vengono importati negli Stati Uniti e c’è il rischio che le case automobilistiche statunitensi debbano essere sorpassate da quelle europee.

Per il momento non si sa se Trump avrebbe intenzione di ripensarci perché facendo così metterà in pericolo alcune case europee. Infatti se verrà approvata questa legge, ci saranno circa 2 miliardi di euro perduti. Ci sono anche altri fattori da non sottovalutare come il calo delle vendite in Cina e la diminuzione delle domanda di veicoli elettrici. Per incrementare il mercato automobilistico statunitense è necessario intervenire in quelle categorie di veicoli che vengono esportati maggiormente in USA.

Auto, pericolo per le auto europee

Se Trump dovesse imporre dei dazi al 10% potrebbe ridurre l’ utile ante imposte di Porsche e Mercedes dell’ 8% con una perdita stimata di 2,4 miliardi di euro. Questo perché le due case automobilistiche esportano principalmente i loro veicoli negli Stati Uniti. Secondo delle analisi più approfondite si potrebbe trattare anche di una strategia negoziale per promuovere il mercato americano. Alcuni dei marchi che esportano in USA hanno anche dei stabilimenti sul territorio come BMW che ne possiede uno nel South Carolina a Spartanburg. Questa situazione potrebbe anche portare a dei cambiamenti per quanto riguarda lo sviluppo tecnologico.

Infatti potrebbe avere delle ripercussioni sulla capacità di trovare dei modelli di veicoli elettrici e nel loro sviluppo futuro. La capacità di implementazione di norme che riescano in qualche modo a cambiare le sorti di una casa automobilistica non è da sottovalutare. Le politiche economiche americane potrebbero decretare l’ andamento dell’ intero mercato automobilistico europeo.