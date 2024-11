Il prezzo delle Bose QuietComfort sta rapidamente diminuendo, grazie all’ultima promozione che Amazon ha deciso di attivare in occasione del suo Black Friday, in questo modo è facilissimo pensare di acquistarle, raggiungendo un livello di risparmio inatteso ed unico nel suo genere.

La prima cosa da sapere nell’avvicinamento a tali cuffiette, è la loro piena compatibilità con un qualsiasi device in commercio, ciò sta a significare che il consumatore si ritrova ad avere la piena possibilità di utilizzarle sia con smartphone Android che iOS, senza differenze o vincoli particolari. La certificazione IPX4 ne facilita l’utilizzo praticamente in ogni condizione ambientale, mentre la batteria integrata permette lo sfruttamento fino a 8,5 ore di ascolto sulla singola ricarica, che viene esteso con la custodia, che provvede comunque ad attivare ricarica rapida (in soli 5 minuti si hanno 2 ore di ascolto).

Correte subito sul canale Telegram dedicato ad Amazon, dove potete avere le offerte ed i codici sconto gratis, ma anche prodotti in regalo esclusivi.

Bose QuietComfort ad un prezzo mai visto prima

Le Bose QuietComfort diventano molto più economiche di quanto avreste mai pensato, con la nuova promozione attivata da questi giorni su Amazon. Il loro prezzo di listino, pari a 399 euro, viene scontato di più del 50%, fino ad arrivare ad un valore finale, da pagare a questo link, di soli 159 euro.

Come era lecito immaginarsi, il prodotto presenta cancellazione attiva del rumore, il che gli permette l’utilizzo, senza difficoltà o problemi di sorta, nella maggior parte degli ambienti, riducendo al massimo il rumore che altrimenti andrebbe ad insinuarsi all’interno della cuffietta. La connettività bluetooth viene impreziosita dal cosiddetto multipoint, ovvero la possibilità di collegare la stessa cuffietta a più device in contemporanea; come sempre vi raccontiamo, a termine d’esempio, potete pensare di collegarla sia al tablet che allo smartphone, per ascoltare musica ed essere pronti a rispondere ad una chiamata.