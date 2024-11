Il Black Friday di Amazon sta avvicinando sempre più utenti all’acquisto di nuovi dispositivi elettronici, come nel caso di Lenovo IdeaPad Slim 3, un notebook di ultima generazione, che rappresenta il giusto compromesso per coloro che vogliono comunque godere di una buona qualità generale, senza dover essere costretti ad investire troppo denaro nel suo acquisto.

Il modello in questione presenta un ampio display da 15,6 pollici di diagonale, con risoluzione FullHD (1920 x 1080 pixel), che viene completato da un processore AMD Ryzen 7 7730U, con una configurazione più che valida: 16GB di RAM e 1TB di memoria interna su SSD. La scheda grafica è integrata, ciò sta a significare che non è dedicata, forse il più grande “difetto” di questo ottimo dispositivo.

Non perdetevi le offerte Amazon Black Friday, sono elencate su questo canale Telegram, dove troverete anche i codici sconto gratis in regalo.

Lenovo IdeaPad Slim 3: un prezzo ridicolo su Amazon

Lenovo IdeaPad Slim 3 è in promozione con un livello di risparmio assolutamente unico nel suo genere, gli utenti possono ridurre il prezzo consigliato di 799 euro di quasi 200 euro, in modo da arrivare così a spendere solamente 599 euro, con consegna a domicilio in tempi brevi e risparmio notevole. Approfittatene subito a questo link.

Il notebook ha dimensioni complessivamente in linea con le aspettative, raggiungendo un peso di 1,62kg, ed un profilo sottile, infatti non va oltre i 17,9 millimetri. Il suo design eleante gli permette di distinguersi in ogni ambiente, mentre il supporto alla ricarica rapida è essenziale per poterlo tornare ad utilizzare in poco tempo. Pensate, ad esempio, che bastano soli 15 minuti di collegamento ad una presa a muro per avere la carica necessaria per 2 ore di utilizzo. La connettività fisica non manca: 2 porte USB 3.2 Gen1, una USB-C 3.2 Gen1 ed una HDMI, così da godere di una maggiore versatilità per i collegamenti fisici, e non solo.