CoopVoce, con l’arrivo del Black Friday, presenterà agli utenti una nuova promozione. Quest’ultima è riservata sia ai nuovi clienti che ai già utenti dell’operatore virtuale. L’offerta in questione è Evo Unlimited. Quest’ultima comprende minuti e GIGA illimitati. Inoltre, ci sono anche 1000 SMS. La promo sarà disponibile con attivazione gratuita dal 28 novembre al 4 dicembre 2024. Ciò salvo eventuali proroghe. Il costo mensile della nuova promo CoopVoce è di 9,90 euro.

CoopVoce: i dettagli della nuova promo per il Black Friday

I giga offerti sono illimitati, ma è importante sottolineare che ci sono dei vincoli da seguire. Come riportato nelle Condizioni Generali di Contratto di CoopVoce, il traffico dati illimitato per uso personale è soggetto a una soglia di 500 GB mensili. Superato tale limite, la velocità potrebbe essere ridotta a 32 Kbps. Ciò secondo le politiche proposte dall’operatore.

L’offerta sarà sottoscrivibile dai nuovi clienti solo in caso di portabilità del numero da un altro operatore. Mentre non sarà disponibile per chi desidera attivare un nuovo numero. Anche i già clienti CoopVoce potranno accedere alla promo. Potranno usufruire del cambio offerta senza sostenere costi aggiuntivi grazie alla promozione sull’attivazione gratuita.

Per i nuovi clienti in portabilità, i costi iniziali saranno completamente azzerati. Ciò significa che dovranno pagare solo il primo mese anticipato. Chi sceglierà di attivare la promozione tramite Self SIM, acquistabile presso i punti vendita Coop al costo di 9,90 euro, troverà incluso in tale cifra anche il primo mese dell’offerta. I già clienti, invece, non dovranno pagare il tradizionale costo di 9,90 euro per il cambio di offerta, ma solo il primo mese anticipato.

L’attivazione sarà possibile online, con spedizione o ritiro nei punti vendita Coop aderenti. In alternativa, gli utenti potranno procedere direttamente con Self SIM. CoopVoce, inoltre, continua a proporre le eSIM in sostituzione alle SIM fisiche. Tale opzione facilita l’attivazione anche grazie all’identificazione tramite SPID. Una procedura veloce e sicura introdotta dall’operatore a partire da luglio 2024.