Hisense ha presentato in questi giorni il rivoluzonario Forno Pizza, un vero e proprio concentrato di innovazione tecnologica che è stato pensato per portare il sapore della pizza tradizionale nelle case degli italiani. La funzione principe, nonché esclusiva, è la Pizza Mode Pro, la quale permette di raggiungere una temperatura di ben 350°C, realizzato una pizza croccante e deliziosa in soli 3 minuti e 30 secondi. Ciò è possibile grazie alla presenza di una teglia antiaderente verificata, la quale riesce a garantire una cottura uniforme della base, nonché la pala pieghevole inclusa.

Sono 22 i programmi automatici che spaziano in tutte le preparazioni possibili, quali possono essere dolci, arrosti o anche piatti elaborati, con funzione di riscaldamento (Preheat). Non manca all’appello la autopulizia pirolitica, ottima per semplificare le procedure di manutenzione, così da riuscire a ridurre il desposito di grasso e sporco alle temperature più elevate. Acquistabile presso i rivenditori di cucine e punti vendita di elettronica, il forno è disponibile nei modelli HO66 PIZZACHEF (solo dai rivenditori di cucine) e BI350XPZ o BI1350BGPZ.

Hisense: il forno è approvato da Gino Sorbillo

Per celebrare l’incontro tra innovazione e tradizione, Hisense ha deciso di puntare su uno dei maestri simbolo della nostra gastronomia, quale è Gino Sorbillo, maestro pizzaiolo e Ambasciatore della pizza italiana nel mondo. La partnership è stata presentata a Milano presso Casa Sorbillo, con un evento dedicato al quale abbiamo avuto l’opportunità di presenziare.

La collaborazione è stata anche l’occasione per lanciare, e mostrare agli addetti della stampa, il Forno Pizza Hisense, di cui vi abbiamo parlato poco sopra. Hisense è entusiasta, secondo quanto affermato da Gianluca di Pietro, CEO dell’azienda, di collaborare con Gino Sorbillo, per promuovere un prodotto con il quale si vuole offrire ai consumatore la possibilità e l’opportunità di vivere un’esperienza che potremmo quasi definire unica nel proprio genere.