Gli abbonati di Amazon Music Unlimited negli Stati Uniti, Regno Unito e Canada ora possono accedere a una vasta libreria di audiolibri. Quest’ultima è fornita da Audible. Gli utenti hanno la possibilità di prendere in prestito un audiolibro al mese tra oltre un milione di titoli disponibili. Ciò senza costi aggiuntivi. Tale vantaggio si somma all’offerta di musica e podcast senza interruzioni pubblicitarie, già inclusi nell’abbonamento.

Amazon Music Unlimited arricchisce il suo catalogo

L’azienda non intende minare il modello di business di Audible, anch’esso parte del suo ecosistema. Infatti, per gli abbonati al piano “Premium Plus” continuerà a essere disponibile un credito mensile per l’acquisto definitivo di un audiolibro. Oltre alla possibilità di ascoltare illimitatamente quello noleggiato. Una volta scaduto il mese, gli utenti possono restituire il titolo e sceglierne un altro. Oppure rinnovare il prestito dello stesso libro. Tale iniziativa mira a promuovere la scoperta del mondo degli audiolibri, stimolando l’interesse verso Audible. Non è escluso che alcuni utenti, trovando limitante l’accesso a un solo audiolibro al mese, decidano di sottoscrivere un abbonamento Audible completo o effettuare acquisti una tantum.

Il modello introdotto da Amazon ricorda quello introdotto da Spotify. Quest’ultima piattaforma consente 15 ore di ascolto gratuito di audiolibri al mese per gli utenti Premium. Con la possibilità di acquistare 11ore aggiuntive a 11 dollari. È importante sottolineare che chi desidera ascoltare opere lunghe tali soglie potrebbero risultare insufficienti.

Per quanto riguarda il prezzo, Amazon Music Unlimited costa 10 dollari al mese. O, in alternativa, 99 dollari all’anno per gli utenti Prime. Mentre gli altri clienti pagano 11 dollari al mese. Nonostante l’interesse crescente per gli audiolibri, né Amazon né Spotify offrono attualmente tale funzionalità in Italia. Se l’esperimento avrà successo nei mercati anglofoni, è plausibile che si espanda anche ad altri paesi. Ciò amplierà le opzioni per tutti gli amanti dell’ascolto digitale di audiolibri.