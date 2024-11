In Italia, dopo il lancio della versione a benzina, arriva anche la variante elettrica dell’Omoda 5 EV. Il SUV cinese è già ordinabile e le consegne partiranno entro la fine dell’anno. L’Omoda 5 EV presenta dimensioni compatte. Si tratta di 4.424 mm per la lunghezza e 1.830mm per la larghezza. Mentre l’altezza è di 1.588mm. Con un passo di 2.630 mm. Il bagagliaio è da 360 litri. Valore che si espande fino a 1.075litri senza i sedili posteriori. Per l’estetica, rispetto alla versione a benzina, la principale differenza è nella parte anteriore. Qui spicca una griglia chiusa, segno distintivo dell’assenza di un motore endotermico.

Omoda 5 EV: i dettagli principali della vettura elettrica

All’interno, l’auto presenta uno stile minimalista. La plancia risulta avere un design moderno. Inoltre, è caratterizzata dalla presenza di un pannello digitale. Quest’ultimo include due display da 12,3 pollici. Uno è dedicato agli strumenti digitali. Mentre l’altro al sistema di infotainment. È inoltre presente un pad che fornisce l’opzione per la ricarica wireless degli smartphone.

L’Omoda 5 EV ha peso totale pari a 1.785 kg. Presenta un motore elettrico da 204CV (150 kW). E 340 Nm di coppia. La batteria è da 61 kWh con celle LFP (litio-ferro-fosfato). Tale sistema garantisce un’autonomia pari a 430 km secondo il ciclo WLTP.

Una caratteristica molto interessante riguarda la funzione Vehicle-to-Load (V2L). Quest’ultima permette di alimentare anche dispositivi esterni. Inoltre, il SUV è caratterizzato da un sistema avanzato ADAS. Tale struttura presenta l’opzione per l’assistenza alla guida di Livello 2. In Italia, l’Omoda 5 EV è disponibile in due allestimenti. Il primo, Comfort, presenta un costo iniziale pari a 36.490 euro. Quello Premium, invece, parte da un prezzo di 38.490 euro. La versione base presenta cerchi da 18pollici. Ci sono anche fari Full LED. A ciò si aggiungono climatizzatore bi-zona e opzione keyless. La versione Premium aggiunge funzionalità come Head-Up Display e pompa di calore. Inoltre, sono presenti un impianto audio SONY e sedili ventilati/riscaldabili.