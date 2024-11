Motorola è pronta a espandere la sua serie di smartphone economici con due nuovi modelli. Stiamo parlando del Moto G05 e del MotoG15, di cui sono appena trapelati i primi dettagli ufficiali. Le immagini diffuse mostrano un design condiviso tra i due dispositivi, caratterizzato da un display con foro per ospitare la fotocamera frontale. Oltre che da un sensore di impronte digitali integrato lateralmente e un’isola quadrata che racchiude il comparto fotografico posteriore.

Motorola G05 e G15: dettagli su fotocamere, colorazioni e lancio imminente

Sul piano delle specifiche tecniche, le differenze principali riguardano le configurazioni di RAM e memoria interna. Il Moto G15 arriverà in due versioni. Una “base”, con 4GB di RAM e una più “avanzata” con 8GB. Entrambe dotate di uno spazio di archiviazione fino a 256GB. Il MotoG05, invece, offrirà configurazioni simili, ma più orientate alla fascia media. Dunque con RAM da 4 o 8GB e opzioni di memoria che variano tra 128 e 256GB. Entrambi saranno alimentati dal sistema operativo Android 15, offrendo così un’esperienza aggiornata e compatibile con le ultime applicazioni.

Dal punto di vista fotografico, il Motorola G05 e G15 condividono una fotocamera principale da 50MP. Alla quale si affianca un secondo sensore di cui ancora non sono state rivelate le funzionalità specifiche. Le colorazioni, altro elemento distintivo, includono opzioni più vivaci per il Moto G05. Il quale sarà disponibile in arancione, grigio e verde. Mentre il G15 punterà su tonalità più sobrie, limitandosi al grigio e al verde.

L’azienda non ha ancora annunciato ufficialmente il prezzo e la data di lancio. Eppure alcune fughe di notizie suggeriscono che l’arrivo sul mercato sia ormai imminente. Si tratta di un tempismo che potremmo definire strategico. In quanto coincide con un momento in cui il mercato degli smartphone economici continua a crescere, seguito da consumatori che cercano soluzioni tecnologicamente avanzate ma senza dover spendere cifre troppo elevate.