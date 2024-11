HoMobile ha presentato una serie di offerte 5G destinate a chi cerca qualità e convenienza. L’offerta base, a soli 9,99€ al mese, include 200GB di traffico dati in 5G, minuti e SMS illimitati. In più per chi effettua il passaggio da altri gestori come Iliad, Fastweb Mobile, PosteMobile e CoopVoce, il costo di attivazione è scontato. Si parla di soli 2,99€ rispetto ai 29,90€ tradizionali.

Servizi esclusivi e rete affidabile: cosa distingue HoMobile

Per chi necessita di una maggiore quantità di dati, HoMobile propone un piano da 250GB a 11,99€ al mese, sempre con minuti e messaggi illimitati. Entrambe le soluzioni possono essere attivate comodamente online. Ma non è tutto, l’ operatore offre anche la possibilità di scegliere il formato eSIM, semplificando ulteriormente il processo di attivazione grazie a istruzioni chiare fornite tramite e-mail e app. In pochi minuti è infatti possibile completare il passaggio, anche senza particolari competenze tecniche.

Uno degli aspetti che rendono le offerte di HoMobile particolarmente vantaggiose è l’affidabilità della rete Vodafone. La quale garantisce connessioni rapide e stabili, ora potenziate grazie alla tecnologia 5G. Ciò consente di sfruttare appieno la velocità e la qualità del servizio. Anche in aree estremamente trafficate da altre reti.

Le offerte includono numerosi servizi gratuiti. Come l’hotspot, utile per condividere la connessione con altri dispositivi, e la garanzia “soddisfatti o rimborsati”. Quest’ultima rappresenta un’opportunità unica. I clienti infatti, possono provare il servizio per un mese intero. Ma se non soddisfatti, richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

Insomma, con prezzi contenuti, servizi inclusi e una rete di alta qualità, il gestore si afferma come una soluzione ideale per chi desidera sfruttare le potenzialità del 5G senza gravare sul portafoglio. Tali promo rappresentano quindi un mix vincente di tecnologia avanzata e convenienza economica. Tutte pensate per soddisfare le esigenze più disparate. Per ulteriori dettagli a riguardo vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale dell’operatore.