Lo smog è uno dei principali problemi che riguarda le grandi città di tutto il mondo. Un problema che, purtroppo, ha delle conseguenze sia sullo stile di vita che sulla salute stessa dei cittadini. Sono tante le città del nostro Paese spesso alle prese con elevati tassi di smog e, di conseguenza, con blocchi del traffico che scattano con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’aria. La decisione delle scorse ore vede come protagonista la Lombardia.

A causa dell’elevato smog sono stati introdotti alcuni blocchi del traffico. Nei giorni scorsi, infatti, erano già entrate in vigore alcune misure nelle province di Milano, Bergamo, Brescia, Monza, Pavia, Lodi, Cremona e Mantova ritenute del tutto necessarie in seguito ai risultati dei rilevamenti effettuati dall’ARPA. Scopriamo tutti i dettagli nel corso di questo nuovo articolo.

Lombardia: blocco per alcuni veicoli a causa dello smog

La decisione di introdurre uno stop al traffico deriva a seguito del quarto giorno consecutivo di superamento del valore limite in merito alla media giornaliera di PM10 nelle province di Bergamo e Brescia. Le città interessate, però, sono tante altre. Nello specifico, è stato certificato il terzo giorno di superamento anche nelle province di Milano, Monza, Pavia, Lodi e Cremona. Secondo, invece, in provincia di Mantova.

Dunque, nello specifico, i divieti riguarderanno alcune tipologie di veicoli. La norma prevede il divieto di circolazione dei veicoli fino a Euro 1 benzina e fino a Euro 4 inclusi nei Comuni con più di 30.000 abitanti e in quelli che hanno aderito su base volontaria. Inoltre, il blocco sarà attivo sette giorni su sette dalle 7.30 alle 19.30 (sabato e domenica inclusi).

Purtroppo a causa dell’elevato smog, non si sa al momento per quanto tempo rimarrà in vigore lo stop alla circolazione dei veicoli interessati. Per saperne di più dovremo aspettare nuovi aggiornamenti per capire se la situazione migliorerà nei prossimi giorni.