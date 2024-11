Kena Mobile, nuova Promo Rush 130 fino a 230 GB: il primo mese è gratis

Kena Mobile lancia una nuova offerta dedicata a chi passa da operatori virtuali o da Iliad, pensata per chi cerca tanti dati a un prezzo contenuto. La promozione, chiamata “Promo Rush 130” offre un pacchetto completo con minuti illimitati, SMS e una grande quantità di traffico internet, il tutto a 6,99€ al mese. Un’opzione che potrebbe attirare l’attenzione di chi desidera una tariffa conveniente senza rinunciare a tanti giga ogni mese.

Ecco cosa prevede l’offerta

La Promo Rush 130 di Kena include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS e 130 GB di traffico dati in 4G. C’è inoltre da segnalare l’aspetto più importante, quello che rende la promo unica. Si può infatti arrivare a 230 GB, tutto agevolmente. Basta infatti solo attivare “Ricarica Automatica,” il servizio che permette ai clienti di ottenere 100 GB aggiuntivi gratuitamente. Questo rende l’offerta particolarmente adatta a chi ha bisogno di molti dati per navigare online, guardare video e restare connesso senza preoccupazioni.

Primo mese gratuito e attivazione senza costi aggiuntivi

Per chi desidera provare la Promo Rush 130, Kena offre un incentivo extra: il primo mese è completamente gratuito, permettendo ai nuovi utenti di testare l’offerta senza alcun costo iniziale. Inoltre, chi accetta di fornire i consensi commerciali non paga nemmeno il contributo di attivazione, risparmiando così i 3€ che di solito sono previsti come costo una tantum.

Chi può attivare la Promo Rush 130

Questa promozione è riservata a chi proviene da Iliad o da altri operatori virtuali. È un’opportunità per tutti coloro che cercano una tariffa abbondante e conveniente e vogliono beneficiare di un servizio stabile e a buon prezzo.

Per chi fa largo uso di internet e vuole una tariffa mensile di soli 6,99€ con il primo mese omaggio, la Promo Rush 130 di Kena Mobile rappresenta una proposta interessante. Basta andare sul sito ufficiale e scegliere di sottoscriverla, utilizzando il metodo di pagamento che più si desidera. Sarà tutto molto più semplice di quanto si crede.