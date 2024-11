Fastweb stupisce: battuta Iliad con la Mobile Full da 200GB in 5G

Fastweb presenta Mobile Full, un’offerta conveniente per chi cerca alta velocità e tanti Giga senza complicazioni. Il gestore virtuale è sempre stato portatore di grande qualità e questa volta non vuole lesinare neanche per quanto riguarda i contenuti.

Ce ne sono davvero diversi disponibili per chi sceglie questa soluzione, la quale peraltro costa molto poco. Era già disponibile in passato ma questa volta c’è stato un incremento di 50 GB mensili.

Fastweb Mobile Full: l’offerta da 9,95€ al mese, ecco specifiche e precisazioni

Al costo di 9,95€ al mese, il pacchetto include 200 GB di traffico dati in 5G, minuti illimitati verso tutti e 100 SMS. Una proposta chiara e senza vincoli, ideale per ogni esigenza. Mobile Full si può attivare facilmente sia online che tramite una chiamata gratuita con un operatore Fastweb. È possibile scegliere tra l’opzione eSIM gratuita, per chi preferisce una scheda virtuale, o una SIM fisica, spedita a casa senza costi aggiuntivi.

L’attivazione è rapida e può essere completata tramite SPID o carta d’identità elettronica. In alternativa, è disponibile la procedura tradizionale con video identificazione. L’unico costo da sostenere è quello di attivazione, pari a 10€ una tantum. Fastweb garantisce inoltre trasparenza assoluta: nessun costo nascosto né vincoli contrattuali.

Fastweb si conferma leader nella velocità: Ookla, società specializzata nella misurazione delle prestazioni di rete, ha premiato Fastweb come rete mobile più veloce d’Italia per la quarta volta consecutiva. Questo riconoscimento certifica la qualità del servizio per tutti i clienti.

Con 200 GB di traffico dati, è possibile navigare senza interruzioni, guardare video in streaming, giocare online e restare sempre aggiornati sui social. I minuti illimitati assicurano comunicazioni senza limiti, mentre i 100 SMS sono un’aggiunta utile per chi li utilizza ancora.

L’offerta si distingue per l’assenza di sorprese: tariffe chiare e un servizio che unisce convenienza e innovazione. Mobile Full è pensata per chi cerca una soluzione semplice ma potente, adatta a ogni stile di vita.