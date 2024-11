In occasione del noto evento del Black Friday 2024, il noto operatore telefonico Iliad ha deciso di fare un bel regalo ai propri clienti e anche a quelli nuovi. L’operatore, in particolare, ha deciso di far tornare a sorpresa una delle sue favolose offerte appartenenti alla gamma Flash. Ci stiamo riferendo in particolare alla super offerta di rete mobile denominata Iliad Flash 150. Vediamo qui di seguito i dettagli di questa nuova promozione.

Iliad stupisce per il Black Friday, ritorna a sorpresa Iliad Flash 150

A sorpresa, in occasione del Black Friday 2024 l’operatore telefonico Iliad ha deciso di sorprendere ancora, facendo tornare disponibile una delle sue offerte più vantaggiose. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla super promo denominata Iliad Flash 150. Quest’ultima sarà ora disponibile all’attivazione per un breve periodo di tempo. In particolare, sarà attivabile sia da chi è già cliente dell’operatore sia da tutti i nuovi clienti dell’operatore.

Nello specifico, l’offerta Iliad Flash 150 include ogni mese fino a 150 GB di traffico dati per navigare anche con connettività 5G. Il bundle dell’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Gli utenti potranno inoltre utilizzare i minuti illimitati per chiamare anche alcune destinazioni straniere, tra cui:

Azzorre, Germania, Andorra, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cina, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Guadalupa, Guam, Guernsey, Guyana, Hong Kong, Ungheria, Isola di Man, Arcipelago delle Canarie, India, Irlanda, Islanda, Israele, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madera, Malta, Martinica, Mayotte, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Slovacchia, Repubblica Ceca, Riunione, Romania, Regno Unito, San Marino, Slovenia, Svezia, Svizzera e Taiwan.

Per avere questa offerta, gli utenti dovranno sostenere un costo pari a 7,99 euro al mese. Per il momento, l’offerta sarà disponibile all’attivazione dal 21 novembre 2024 fino al prossimo 12 dicembre 2024.