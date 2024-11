200 GB con 5G a 9,99€: la nuova proposta di ho. Mobile

ho. Mobile introduce una nuova offerta che punta sulla semplicità e sulla convenienza. Questa include al suo interno veramente tutto ciò che serve in generale, favorendo l’utilizzo dei giga che sono tantissimi. Inoltre per la prima volta il celebre gestore virtuale che si appoggia a Vodafone introduce il 5G, per offrire dunque una connessione ancora più potente e stabile.

Contenuti e attivazione: ho. Mobile fa tutto a misura di utente

All’interno della promo ci sono 200 GB di dati, connessione 5G, minuti illimitati e SMS senza limiti al costo di 9,99€ al mese. Il prezzo è bloccato per sempre, senza sorprese, rendendo questa soluzione ideale per chi cerca una connessione veloce e stabile.

Il costo di attivazione parte da 2,99€ e può variare in base al gestore da cui si proviene. Tra le opzioni disponibili c’è la possibilità di scegliere una eSIM al costo di 1,99€, una scelta che elimina i tempi di attesa: la scheda digitale consente di attivare il servizio in pochi minuti, senza necessità di consegna o ritiro.

Per chi preferisce una SIM tradizionale, questa può essere ricevuta comodamente a casa o ritirata presso un’edicola convenzionata. Inoltre, l’attivazione può essere effettuata utilizzando lo SPID, per una procedura ancora più rapida e intuitiva.

Tra le novità, ho. Mobile introduce anche un servizio di assistenza innovativo tramite WhatsApp, pensato per risolvere dubbi e fornire supporto in modo immediato e semplice.

Con tutte queste peculiarità e con tanta qualità, questa proposta di ho. Mobile si posiziona tra le più competitive sul mercato. Il prezzo di 9,99€ al mese garantisce una spesa contenuta senza rinunciare a un servizio di qualità.

La flessibilità tra eSIM e SIM tradizionale, la velocità di attivazione e il supporto tramite WhatsApp rendono questa offerta adatta a chi cerca una soluzione completa e affidabile per navigare e comunicare senza pensieri. Una proposta che si fa notare per l’attenzione ai dettagli e la trasparenza dei costi.