L’uscita del nuovo iPhone SE 4 potrebbe essere davvero molto vicina. La serie SE di Apple è pensata per tutti gli utenti che non vogliono rinunciare alla tecnologia incredibile di uno smartphone di questo livello, mantenendosi però a dei prezzi abbastanza accessibili, rispetto agli altri modelli, come iPhone 16 o iPhone 16 Pro.

Secondo le indiscrezioni, provenienti da diversi analisti del settore, iPhone SE 4 verrà lanciato sul mercato durante il mese di marzo del 2025. D’altronde, questo non rappresenta propriamente una sorpresa, visto che si tratta di una strategia consolidata da parte del colosso di Cupertino, che aveva già lanciato in passato degli smartphone della serie SE proprio durante il mese di marzo. Con questa ripetitività, l’azienda molto probabilmente cerca di mantenere sempre alta e costante l’attenzione degli utenti, lanciando questo tipo di dispositivi durante un periodo differente rispetto ai modelli più famosi.

Cosa ci si aspetta dall’iPhone SE 4?

Le aspettative che aleggiano intorno al nuovo modello di Apple della serie SE sono abbastanza alte.

Perché pur trattandosi di uno smartphone che avrà un prezzo più accessibile, presenterà sempre delle caratteristiche di altissima qualità, compiendo dei passi avanti rispetto ai modelli precedenti di questa serie.

Le dimensioni del nuovo modello saranno leggermente inferiori rispetto a quelle dell’attuale iPhone 16, con un’altezza di circa 147,6 mm e un display OLED da 6,1 pollici.

Per quanto riguarda le caratteristiche più interne, l’iPhone SE 4 presenterà un chip Apple A18, una RAM di otto GB e un comparto fotografico decisamente più performante rispetto al passato. Il design esterno, invece, si avvicinerà molto al modello di iPhone 14.

Un’altra novità che probabilmente vedremo per la prima volta su questo dispositivo che verrà lanciato nel 2025, sarà il 5G di Apple.

Non si hanno ancora delle dichiarazioni ufficiali a riguardo, per cui bisognerà attendere il mese di marzo del prossimo anno per avere delle risposte significative a riguardo.