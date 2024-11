Microsoft ha annunciato importanti aggiornamenti per Copilot. L’assistente artificiale integrato nella suite Microsoft 365. Si tratta di un importante sviluppo. Il suo scopo è ottimizzare la produzione e la collaborazione nelle aziende. Al momento, Copilot è già adottato dal 70% delle società Fortune 500. Confermandosi una risorsa strategica per migliorare l’efficienza operativa.

Microsoft rilascia un nuovo aggiornamento

Tra le novità presentate, spicca “Copilot Actions“. Si tratta di una funzionalità progettata per automatizzare attività ripetitive attraverso modelli di prompt personalizzabili. Tale strumento permette di ottimizzare flussi di lavoro quotidiani. Come la creazione di sintesi delle riunioni o l’aggiornamento sullo stato dei progetti. Ad esempio, può generare automaticamente un riepilogo delle attività più rilevanti alla fine della giornata lavorativa, raccogliere input per una newsletter o preparare documenti per incontri con i clienti.

Microsoft ha inoltre introdotto nuovi agenti intelligenti per arricchire ulteriormente l’esperienza utente. Tra quest’ultimi, un agente dedicato a SharePoint è in grado di rispondere rapidamente a domande, riassumere documenti e trovare informazioni in pochi istanti. Teams si arricchisce di un interprete in grado di fornire traduzioni linguistiche in tempo reale durante le riunioni. In Business Chat, un agente self-service aiuta i dipendenti a risolvere domande frequenti sulle policy aziendali o a completare operazioni come la richiesta di nuovi dispositivi.

Per garantire una gestione sicura, Microsoft ha implementato il Copilot Control System. Ovvero un insieme di strumenti per monitorare l’utilizzo, proteggere i dati e gestire gli accessi. Inoltre, sono stati annunciati miglioramenti per applicazioni come PowerPoint, Excel, Outlook e Teams. Ciò rendendo più intuitiva la traduzione delle presentazioni, la creazione di fogli di calcolo e l’organizzazione di riunioni.

Infine, con il Windows Resiliency Initiative Microsoft rafforza il suo impegno verso la sicurezza e l’efficienza. Con le nuove funzioni gli utenti delle aziende avranno la possibilità di accedere ad uno strumento indispensabile per sfruttare l’intelligenza artificiale per i propri compiti lavorativi.