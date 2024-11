WhatsApp: recuperare i messaggi ed essere invisibili è possibile così

Come ogni applicazione di messaggistica istantanea, WhatsApp riesce a venire incontro alle esigenze degli utenti. Esistono però delle soluzioni esterne che molto spesso possono riuscire addirittura ad andare contro ad alcune funzionalità che in determinati frangenti possono risultare fastidiose.

Chi desidera funzionalità aggiuntive, può trovarle dunque in app di terze parti in formato APK possono offrire strumenti interessanti. Tra queste spiccano Unseen e WAMR, due soluzioni gratuite per migliorare l’esperienza d’uso, soprattutto su dispositivi Android.

Unseen: leggi senza farti vedere i messaggi di WhatsApp

Unseen è l’app perfetta per chi desidera restare invisibile su WhatsApp. Una volta installata, intercetta i messaggi in arrivo e li mostra in un’interfaccia separata. Questo consente agli utenti di leggere tutto senza mai aprire l’app principale, evitando così di aggiornare l’ultimo accesso o risultare online.

La particolarità di Unseen sta nella semplicità d’uso: basta attivare l’app, e i messaggi ricevuti verranno automaticamente registrati. Non importa se si tratta di testo, immagini o file: tutto è visibile senza che il mittente lo sappia. È una soluzione ideale per chi vuole mantenere la privacy o semplicemente leggere con calma senza pressioni.

WAMR: mai più messaggi eliminati irrecuperabili su WhatsApp

WAMR è un’altra applicazione che punta a colmare una lacuna di WhatsApp: la possibilità di recuperare i messaggi eliminati. Grazie al monitoraggio delle notifiche, WAMR memorizza in tempo reale tutto ciò che viene inviato, salvando anche quei contenuti che vengono successivamente cancellati dal mittente.

L’unico limite è che l’app funziona solo dal momento in cui viene installata: non permette di recuperare messaggi eliminati in passato. Tuttavia, con il supporto a immagini, video e testi, WAMR offre una soluzione completa per chi non vuole perdersi nulla.

Sia Unseen che WAMR sono gratuite e legali al 100%. Sebbene non siano disponibili sul Play Store, è possibile scaricarle da fonti sicure online. Per chi vuole sfruttare al massimo WhatsApp senza compromessi, queste due applicazioni rappresentano un valido alleato.