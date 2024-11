Vodafone: Silver 100 e Silver 150, le offerte imperdibili per chi cambia operatore

Vodafone ha lanciato due offerte speciali per chi decide di passare a uno dei suoi piani. Si chiamano Silver 100 e Silver 150, e sono disponibili esclusivamente per chi arriva da Iliad o da operatori virtuali. Entrambe le promozioni offrono tanti vantaggi a un prezzo davvero competitivo.

Cosa offrono le due offerte di Vodafone

La Silver 100 include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri in Italia;

verso tutti i numeri in Italia; 200 SMS;

100 GB di traffico dati in 4G.

il tutto costa solo 7,99€ al mese.

Per chi ha bisogno di ancora più dati, c’è la Silver 150, che offre:

Minuti illimitati;

200 SMS;

150 GB in 4G.

al prezzo di 9,99€ al mese.

Il primo mese è scontato per tutti coloro che scelgono Vodafone

Il primo mese è ancora più conveniente: entrambe le offerte costano solo 5€ per iniziare. Un’opportunità perfetta per chi vuole provare il servizio Vodafone risparmiando subito. Ovviamente si partirà con il pagamento del prezzo per intero a partire dal secondo mese in avanti.

Aggiungi 50 GB con SmartPay: offre Vodafone

Avete bisogno di ancora più giga? Vodafone vi dà la possibilità di aggiungerne 50 in più senza costi extra. Basta scegliere il servizio SmartPay, che permette di pagare l’offerta in automatico tramite conto corrente o carta. Questo sistema non solo è gratuito, ma vi garantisce una gestione comoda e senza pensieri. Lo stesso discorso vale per entrambe le soluzioni, per cui si può arrivare ad avere 150 o 200 giga in 4G tutti i mesi.

Chi può aderire a queste offerte

Le promozioni Silver 100 e Silver 150 sono dedicate esclusivamente a chi proviene da Iliad e dagli operatori virtuali. Se stai pensando di cambiare, queste tariffe sono disponibili per te.

Si possono attivare entrambe le offerte andando in un negozio Vodafone oppure direttamente online sul sito ufficiale. Assicuratevi però di avere i documenti necessari per il passaggio dell’operatore. Tutto impiegherà molto meno tempo rispetto al passato, altro aspetto che spinge spesso gli utenti a cambiare provider senza pensarci.