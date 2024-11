L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile è tornato alla riscossa, soprattutto perché a breve ci sarà il noto evento dedicato al Black Friday. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore in questione ha reso disponibile una nuova super offerta di rilievo. Si tratta della nuova Kena 4,99 Smart 100. Gli utenti potranno inoltre ricevere gratuitamente del primo mese di rinnovo. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Kena Mobile stupisce anche per il Black Friday con una nuova super promo

In occasione del Black Friday, l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha deciso di stupire ancora rendendo disponibile una nuova super offerta di rete mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla nuova offerta denominata Kena 4,99 Smart 100. Quest’ultima è a basso costo e arriva ad includere una grande quantità di giga per navigare.

Nello specifico, il bundle di questa offerta arriva ad includere ogni mese fino a 100 GB di traffico dati per navigare con una connettività pari al 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 SMS da inviare verso tutti i numeri. Il costo, come suggerisce il nome dell’offerta, è davvero molto basso. Gli utenti dovranno infatti pagare soltanto un costo pari a 4,99 euro al mese.

Come già detto, con questa nuova offerta gli utenti potranno inoltre non pagare il primo rinnovo dell’offerta. Anche in questo caso, ci troviamo di fronte ad un’offerta mobile di tipo operator attack. Questo significa che potranno attivarla solo i nuovi clienti dell’operatore che richiederanno la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici rivali, tra cui:

Iliad, PosteMobile, Tiscali, Lyca Mobile, CoopVoce, Fastweb Mobile, 1Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, WithU.

Ricordiamo che l’offerta Kena 4,99 Smart 100 sarà disponibile all’attivazione dal 20 al 29 novembre 2024.